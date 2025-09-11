ضربة جزاء «قاتلة» تمنح الشارقة التعادل في خورفكان

خطف الشارقة تعادلاً مثيراً 2-2 من مضيفه خورفكان بشق الأنفس، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليرفع "الملك" رصيده إلى 4 نقاط متساوياً مع "النسور".

ويدين الشارقة بالفضل لمهاجمه الألباني راي ماناج الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 90+9 من ركلة جزاء، ليؤمن لفريقه نقطة ثمينة بعد أن كان في طريقه لتلقي الخسارة الثانية على التوالي، فيما كشفت المباراة استمرار معاناة الفريق تحت قيادة مدربه الجديد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، بعد الاكتفاء بأربع نقاط فقط في أول ثلاث جولات.

وكان المغربي طارق تيسودالي قد منح خورفكان التقدم بالهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 39، قبل أن يضاعف البرازيلي إيلتون فيليبي النتيجة في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ونجح الشارقة في تقليص الفارق سريعاً عبر البرازيلي ماركوس ميلوني من ركلة جزاء في الدقيقة 59، ثم عاد الألباني راي ماناج ليخطف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 9+90.