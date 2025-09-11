مدرب الوحدة: حارس كلباء سلطان المنذري حرمنا الفوز

قال مدرب الوحدة البرتغالي جوسيه مورايس إن الأداء الكبير لحارس مرمى كلباء سلطان المنذري حرم "العنابي" تسجيل الأهداف وخطف النقاط الثلاث في المباراة التي انتهت بالتعادل بدون اهداف بين كلباء والوحدة ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين مساء اليوم الخميس.

وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "فريقنا قدم مباراة كبيرة حتى آخر دقيقة من المباراة سعيا للفوز الذي لم يتحقق والمباراة لم تكن سهلة بل صعبة خصوصا وان كلباء لعب بشكل رائع".

وأضاف: "فريقنا حاول بكل الطرق وقد واجهنا فريقا يدافع بصورة جيدة وكان من الصعب الاعتماد على التحولات بسبب الأسلوب الدفاعي الذي لعب به كلباء".

وتابع: "خاطرنا بالتقدم للأمام للهجوم ما جعل فريق كلباء يحصل على هجمات خطرة أمام مرمانا"، معبراً عن تقديره لجمهور الوحدة لحضوره للمدرجات بالرغم من المسافة وظروف السفر".