27 تسديدة لم تسفر عن أهداف في مباراة الوحدة وكلباء

اكتفى كلباء وضيفه الوحدة بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما فشل الفريقان في هز الشباك رغم 27 محاولة تسديد، منها 9 بين القائمين والعارضة.

وتألق حارسا المرمى سلطان المنذري (كلباء) وزايد الحمادي (الوحدة) وكانا أبرز نجوم اللقاء بعدما تصدى كل منهما لخمس فرص محققة، ليحافظا على نظافة الشباك. وبهذا التعادل رفع "النمور" رصيدهم إلى 4 نقاط، بينما وصل "العنابي" إلى النقطة الخامسة.

وشهد الشوط الأول عدة فرص خطرة، أبرزها انفراد السوري عمر خريبين بحارس كلباء سلطان المنذري عند الدقيقة التاسعة، لكنه لم ينجح في ترويض الكرة، فيما رد أصحاب الأرض بتسديدة قوية لسيكو بابا أبعدها ببراعة زايد الحمادي. وتلقى الوحدة ضربة موجعة قبل نهاية الشوط الأول بخروج مدافعه الصربي ساشا إيفكوفيتش مصاباً، ليشرك المدرب خوسيه مورايس المهاجم براهيما ديارا في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

ومع بداية الشوط الثاني احتسب الحكم سلطان محمد صالح ركلة جزاء للوحدة عند الدقيقة 51، لكنه تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد "فار"، مؤكداً عدم وجود مخالفة بين خريبين ومدافع كلباء محمد سرفش.

وكاد الوحدة أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 72 بتسديدة قوية من روبين فيليب اصطدمت بالقائم، فيما رد كلباء بمحاولة خطيرة في الدقيقة 78 أنقذها الحارس زايد الحمادي ببراعة بعد تسديدة قوية لليوناردو سباسيدو، لتنتهي المواجهة بتعادل سلبي مثير تألق فيه الحارسان وكانا كلمة السر في حرمان الفريقين من الفوز.