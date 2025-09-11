مدرب الجزيرة الجديد يوجه رسالة للجمهور: لن ننجح دون دعمكم

أكد المدرب الهولندي مارينو بوشيتش أنه جاهز للتحدي بمهمته الجديدة في القيادة الفنية لفريق الكرة في نادي الجزيرة، بعد أن أعلن النادي، أول من أمس، تعاقده مع المدرب البالغ من العمر 54 عاماً، خلفاً للمغربي الحسين عموتة، الذي تمت إقالته مع ختام الجولة الأولى لدوري المحترفين، عقب خسارة الجزيرة أمام خورفكان (2-3).

وتولى مدرب فريق تحت 23 عاماً في الجزيرة، الجزائري حمزة سرار، القيادة الفنية بشكل مؤقت، ونجح في قيادة الجزيرة للفوز على الشارقة بهدف دون رد، قبل أن يعلن النادي رسمياً إيكال المهمة للهولندي بوشيتش لقيادة الفريق بدايةً من الجولة الثالثة، عندما يستضيف الجزيرة السبت المقبل فريق النصر المتصدر.

ووجّه بوشيتش رسالة لمشجعي نادي الجزيرة، نشرها الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس»، قال فيها: «إلى المشجعين، اللاعب رقم (1)، أعدكم أنا وزملائي، بأننا سنبذل قصارى جهدنا لكي تفخروا بهذا الفريق»، مضيفاً: «كرة القدم عمل جماعي، ولن ننجح دون دعمكم، فأنتم تمنحونا الدافع الإضافي»، وأوضح: «جمهورنا يصل إلى الملعب قبل الفريق، وتسافرون معنا في كل مكان، تشجعون بأعلى صوت من الخصم، ونحن على يقين بأنكم ستواصلون ذلك، فدعمكم يعني لنا الكثير في الأوقات الصعبة، فإذا تعثرنا تساعدوننا على النهوض من جديد، وعندما ننهض تدفعوننا للتحليق إلى الأعلى».

واختتم: «نلعب من أجلكم ومعكم، وسنبذل أقصى جهدنا لإسعادكم وجعلكم فخورين بنا، وآمل أن نحتفل معاً بشيء مميز، وشكراً على حفاوة الاستقبال».

وخاض بوشيتش خلال مسيرته التدريبية 174 مباراة، حقق خلالها 103 انتصارات، مقابل 25 تعادلاً، و46 هزيمة، حيث سبق له قيادة شاختار الأوكراني، وكانت آخر مهامه العمل مدرباً مساعداً لمواطنه أرنه سلوت المدرب الحالي لليفربول في فينورد روتردام بين عامي 2021 و2023، وقيادته شاختار دانييتسك الأوكراني الذي توج معه بلقب الدوري المحلي موسم 2023-2024، قبل إقالته من منصبه في مايو الماضي.