3 ملايين درهم جوائز بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تخصيص جوائز مالية بقيمة ثلاثة ملايين درهم للنسخة الـ17 من البطولة، التي تُقام منافساتها في مبادلة أرينا في أبوظبي، خلال الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر 2025، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقالت اللجنة المنظمة، في بيان لها، إن قيمة الجوائز تعكس مكانة البطولة كأكبر حدث على أجندة الجوجيتسو العالمية، وتمثل حافزاً إضافياً للاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم، حيث من المنتظر أن تسجّل البطولة هذا العام معدلات تسجيل قياسية تتجاوز 10 آلاف لاعب ولاعبة، وهو ما يرسّخ ريادة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو.

وانطلقت البطولة للمرة الأولى عام 2009 بمشاركة نحو 500 لاعب من 50 دولة، وشهدت منذ ذلك الحين نمواً متواصلاً على صعيد عدد اللاعبين والدول، وصولاً إلى النسخة الـ16 العام الماضي، التي استقطبت أكثر من 8000 لاعب ولاعبة من مختلف القارات.