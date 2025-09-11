بوليفيا تُفاجئ البرازيل وتخطف بطاقة الملحق

ألحقت بوليفيا هزيمة مفاجئة بالبرازيل (بطلة العالم خمس مرات)، وتغلبت عليها 1-0، أول من أمس، لتنتزع بطاقة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 في كرة القدم، في الجولة الـ18 الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية، على حساب فنزويلا التي سقطت على أرضها أمام كولومبيا 3-6.

وبعد أن حسمت منتخبات الأرجنتين، والإكوادور، وكولومبيا، والأوروغواي، والبرازيل، والباراغواي تأهلها سابقاً إلى النهائيات، المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بقيت بطاقة المركز السابع المؤهل إلى الملحق، عنوان الجولة الأخيرة من التصفيات.

وبالتالي، نجحت بوليفيا في انتزاع بطاقة الملحق، المقرر في مارس المقبل، خلال التصفيات المصغّرة التي ستجمع ستة منتخبات من مختلف القارات، ستتنافس على بطاقتين مؤهلتين إلى مونديال 2026.

وأنهت بوليفيا تصفيات المجموعة الموحدة برصيد 20 نقطة مقابل 18 لفنزويلا، التي كانت بحاجة إلى الفوز كي تتابع مشوارها في الملحق بحثاً عن تأهلها للمرة الأولى في تاريخها، بيد أنها أخفقت مرة جديدة، لتبقى المنتخب الوحيد من أميركا الجنوبية الذي لم يشارك في الحدث العالمي.

وعلى الملعب البلدي في مدينة إل ألتو بضواحي العاصمة لاباز، على ارتفاع 4088م، نجحت بوليفيا في تحقيق مبتغاها مبقية على آمالها بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 32 عاماً، بفضل هدّافها ميغل تيرسيروس الذي سجّل هدف المباراة الوحيد (45+4 من ركلة جزاء).

ورفع تيرسيروس رصيده إلى سبعة أهداف بالتساوي مع الجناح الكولومبي لويس دياس في المركز الثاني ضمن قائمة هدّافي التصفيات وبفارق هدف عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم.

بدورها، تلقت البرازيل، التي دخلت إلى الجولة الأخيرة وهي تحتل مركز الوصافة، خسارتها الأولى بعد فوزين متتاليين على تشيلي (3-0) والباراغواي (1-0) في الحقبة الجديدة التي تنشد فيها استعادة الروح، تحت قيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، لتتراجع إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة من دون أن يمسّ ذلك بحضورها المونديالي المرتقب.

وفي المباراة الأخرى التي اكتسبت أهمية مشابهة، خسر منتخب فنزويلا بيديه فرصة خوض الملحق العالمي، بعد سقوطه الكبير على أرضها أمام كولومبيا 3-6.

وواصل الإكوادور المنقوص عرض عضلاته، مؤكدة حضورها القوي بفوز لافت على الأرجنتين بغياب نجمها ميسي 1-0، وسجّل إينر فالنسيا هدف المباراة الوحيد (45+13 من ركلة جزاء)، ولم يفلح أبطال العالم في العودة بالنتيجة رغم طرد الإكوادوري مويزيس كايسيدو (50).

وحافظ الأرجنتين على صدارة المجموعة الموحدة بفارق شاسع، وبرصيد 38 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الإكوادور الثاني.