دبي تحتضن النزال العالمي بين نور محمدوف وهيوز

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين، خلال مؤتمر صحافي عقدته، أمس، في دبي، تفاصيل النزال المرتقب الذي يجمع مجدداً الداغستاني عثمان نور محمدوف، والإيرلندي بول هيوز، وذلك بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة شركة «ألفا MBM للاستثمارات» الشريك الاستراتيجي لرابطة المقاتلين المحترفين رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، إضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عيسى شريف، إلى جانب المقاتلين المشاركين في البطولة التي ستقام، يوم الثالث من أكتوبر المقبل، في صالة كوكاكولا أرينا بدبي.

وأكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن دبي تواصل تعزيز موقعها وجهةً عالميةً لاحتضان كبرى الفعاليات الرياضية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل الرياضة جسراً للتواصل بين الشعوب، وأسلوب حياة يلهم الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعكس ثقة العالم بدبي عاصمة للإنجازات وملتقى للأبطال.

من جانبه، أوضح عصام كاظم أن الأحداث الرياضية البارزة باتت جزءاً أصيلاً من التجربة السياحية المتكاملة التي تقدمها الإمارة، مؤكداً أن إعادة المواجهة بين نور محمدوف وهيوز ستسهم في تعزيز الحضور الدولي لدبي، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة تستقطب فعاليات عالمية، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لافتاً إلى أن هذا الحدث يمثل إضافة نوعية لجدول الفعاليات الرياضية التي تقام في الإمارة على مدار العام، وتعكس التزام دبي استضافة البطولات الدولية.

وأكد عيسى شريف أن استضافة هذه البطولة العالمية يعكس رؤية مجلس دبي الرياضي في جعل دبي وجهة دائمة للأحداث الرياضية الكبرى، موضحاً أن مثل هذه النزالات لا تقتصر أهميتها على البعد التنافسي فقط، بل تسهم أيضاً في تعزيز مكانة الإمارة على الخريطة الرياضية الدولية، وإبراز قدرتها على تنظيم بطولات بأعلى المستويات الاحترافية. وأضاف أن هذه الفعاليات تشكّل منصة ملهمة تتيح للجمهور فرصة متابعة أبرز نجوم الرياضة في العالم عن قرب، وفي الوقت نفسه تفتح آفاقاً أوسع أمام المواهب المحلية والإقليمية للاحتكاك بأبطال عالميين واكتساب الخبرات، بما يرسخ مكانة دبي وجهة تحتضن الطاقات وتدعم تطلعات الأجيال الجديدة نحو التميز الرياضي.

وفي خضم هذه الأجواء، عبّر عثمان نور محمدوف عن ثقته الكاملة بتحضيراته، قائلاً إنه يعيش أفضل فتراته التدريبية، وإن دعم الجمهور في دبي يمنحه طاقة إضافية لتقديم نزال يليق باسم البطولة ومكانة المدينة.

وأكمل بول هيوز الصورة بتأكيده أنه يعود إلى دبي بعزيمة أكبر وإعداد أدق، مشدداً على أنه يدرك حجم التحدي، لكنه واثق بتقديم أداء استثنائي يرضي الجماهير، ويجعل المواجهة حدثاً تاريخياً بكل المقاييس.

كما عبّر بويا رحماني، أحد أبرز المقاتلين في المنطقة وصاحب الشعبية الواسعة بين الجماهير، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث، قائلاً إن وجوده في دبي يمثل فرصة لتقديم أفضل ما لديه أمام جمهور يكنّ له كل التقدير، مؤكداً أن البطولة تشكل منصة ملهمة للاعبين المحليين والإقليميين للانطلاق نحو العالمية.