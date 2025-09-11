شباب الأهلي والوحدة يتسلحان بـ «كلين شيت» أمام بني ياس وكلباء

يتسلح فريقا الوحدة وشباب الأهلي بصلابة خطوطهما الدفاعية، ونظافة شباكهما (كلين شيت)، حين يخوضان، اليوم، عودة انطلاقة دوري «أدنوك» للمحترفين، في افتتاح الجولة الثالثة، حين يحل «العنابي» الساعة 5:40 مساء ضيفاً على كلباء في مهمة صعبة نسبياً خارج الديار، وتتبع في الثامنة والربع بمهمة سهلة نسبياً لـ«فرسان دبي» على أرضهم وأمام جمهورهم بلقاء بني ياس.

وتقام الساعة(8:15 مساءً مواجهة الجارين الشارقة ومضيفه خورفكان، في مباراة يدخلها الفريقان بشعار تعويض الخسارة التي لحقت بهما في الجولة الماضية، وجاءت لـ«الملك» أمام الجزيرة بهدف دون رد، ولـ«خورفكان» أمام البطائح (1-2).

وتستكمل الجولة، غداً، بإقامة ثلاث مباريات، تستهل الساعة 5:40 مساءً بلقاء دبا أمام مضيفه الظفرة، في مباراة يبحث خلالها فريق دبا عن نقاطه الأولى، والتخلي عن مركزه الـ12 حالياً، ويطلبها الظفرة صاحب المركز العاشر ورصيد الثلاث نقاط، تأكيداً لفوزه في الجولة الماضية على الوصل (3-1)، على أن تتبع هذه المباراة في الثامنة والربع مواجهة عجمان متذيل الترتيب برصيد خالٍ من النقاط، أمام البطائح صاحب رصيد الثلاث نقاط.

ويسدل الستار عن الجولة، بعد غد، عندما يلتقي النصر المتصدر برصيد ست نقاط، في اختبار حقيقي أمام مضيفه الجزيرة صاحب رصيد الثلاث نقاط، ويخوض مباراته تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي مارينو بوشيتش، كما يلتقي العين مع الوصل في قمة الجولة الثالثة الجماهيرية، ويبحث من خلالها «الزعيم» عن تأكيد صدارته، بينما يتطلع «الإمبراطور» للعودة إلى سكة الانتصارات.

رهان الوحدة وكلباء

ويراهن مدرب الوحدة، البرتغالي خوسيه مورايس، في استعادة فريقه نغمة الفوز في الدوري، إلى النمط الهجومي الذي بدا واضحاً في مباريات الفريق الأسبوع الماضي في كأس الرابطة، وتألق هدافه السوري عمر خريبين، والوافد الجديد الصربي دوشان تاديتش الذي صنع أبرز أهداف «العنابي» في المواجهات السابقة.

بدوره يسعى مدرب كلباء، الصربي فوك رازوفيتش، إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة، مستنداً إلى الزخم المعنوي الذي حققه فريقه بالفوز في الجولة الماضية على بني ياس بهدف دون رد، بجانب القوة الدفاعية بقيادة سالم راشد، ومن خلفه الحارس سلطان المنذري.

أفضلية شباب الأهلي

تبدو أفضلية شباب الأهلي واضحة مقارنة بضيف بني ياس، سواء في استقرار تشكيلة «الفرسان»، التي يعتمدها مدربه البرتغالي باولو سوزا (4-3-3)، مقارنة بعدم استقرار مدرب «السماوي»، البلغاري إيفايلو بيتيف، على أسلوب ثابت، بعد الاعتماد على رأس حربة منفرد في الجولة الافتتاحية بتشكيلة (4-2-3-1)، والتغيير في الجولة الثانية إلى (4-3-3)، وأسفرت في كلتيهما عن عدم قدرة الفريق على خطف أي نقطة، وتلقي شباك بني ياس ثلاثة أهداف، بدايةً من الخسارة من الوصل بثنائية نظيفة، ثم أمام كلباء.

وتبدو نقاط قوة شباب الأهلي واضحة، من خلال الفعالية على صعيدَي خطَّي الوسط والهجوم، من خلال الرباعي بالا، وكارتابيا، وريان فيكتور، وبالانيتش، مقارنة بعدم قدرة لاعبي بني ياس على ترجمة الهجمات بالشكل الصحيح، خاصةً الصفقات الجديدة، أبرزهم الإنجليزي براد بانغ الهداف التاريخي لنادي العروبة السعودي.

خورفكان والشارقة

يتشارك طرفا لقاء خورفكان وضيفه الشارقة بالهدف ذاته، وعينهما على فض الشراكة التي تجمعهما في المركز الخامس برصيد الثلاث نقاط. وتبدو مهمة خورفكان صعبة في ظل القلق الدفاعي الذي يعانيه الفريق، وتسبب في تلقيه أربعة أهداف، كثاني أكثر فرق الدوري استقبالاً للأهداف بعد دبا (ستة أهداف)، فيما يعول الشارقة على قدرته في إيجاد التجانس المطلوب بين خطيه الدفاعي والهجومي بعد أن سجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقي شباكهم لهدفين.

• خورفكان والشارقة يبحثان عن فضّ شراكة المركز الخامس.

• مدرب كلباء فوك رازوفيتش يسعى لاستثمار عاملَي الأرض والجمهور.