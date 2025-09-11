لاعبو الأولمبي: راضون عن أنفسنا.. وحققنا هدف التأهل إلى نهائيات آسيا

عبّر لاعبو المنتخب الأولمبي لكرة القدم عن رضاهم عن أنفسهم بشكل عام، بعد تحقيقهم هدف التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في السعودية، يناير المقبل، من خلال حجز بطاقة أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الـ11 من التصفيات، التي اختُتمت أول من أمس.

واحتل المنتخب الأولمبي المركز الثاني في المجموعة التاسعة، التي أُقيمت منافساتها في أبوظبي، برصيد ست نقاط خلف المنتخب الإيراني، الذي تصدر المجموعة برصيد تسع نقاط، حيث فاز «الأبيض» على غوام بنتيجة 13-صفر في أول مباراة ضمن التصفيات ثم فاز على هونغ كونغ بهدفين من دون رد، ليخسر ليلة الثلاثاء أمام إيران بنتيجة 2-3.

ورغم تأخر المنتخب أمام إيران بثلاثة أهداف في الشوط الأول، فإنه تمكن من تقليص الفارق بتسجيله هدفين، أحدهما سجله مايد الكاس قبل نهاية الشوط الأول «45+4»، فيما سجل محمد جمعة المنصوري الهدف الثاني «72».

وأكّد عدد من لاعبي المنتخب في تصريحات إعلامية عقب المباراة، أن المنتخب استحق التأهل إلى النهائيات، وأنهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم رغم الخسارة أمام المنتخب الإيراني، معتبرين أن الشوط الثاني كان مختلفاً عن الشوط الأول، من حيث الأداء.

وقال حارس مرمى المنتخب، حمد المقبالي، إن التأهل إلى نهائيات آسيا كان مستحقاً بغض النظر عمّا حدث في الشوط الأول من المباراة، معتبراً أن الأمر الأهم هو أن المنتخب تأهل وأن اللاعبين لم يقصروا، كونهم كانوا يستعدون لهذه التصفيات لفترة استمرت نحو خمسة أو ستة أشهر، وأضاف: «نحن كلاعبين نشعر بالرضا عن أنفسنا رغم الخسارة أمام المنتخب الإيراني».

ووصف المقبالي المنتخب الإيراني بأنه منتخب قوي، وأن من الطبيعي أن يلعب المنتخب أمامه بتحفظ، وتابع: «أوجه رسالة إلى زملائي اللاعبين بأنهم حققوا الأهم، وهو أن المنتخب حقق التأهل إلى النهائيات، وأن جميع اللاعبين لم يقصروا، وقد كنتم جميعاً أبطالاً في هذه التصفيات، وبالنسبة لي فأنا هنا لمساعدة المنتخب».

بدوره، قال اللاعب منصور سعيد المنهالي إنهم كلاعبين يسعون للظهور في أفضل صورة خلال النهائيات المقبلة، مؤكداً أن كرة القدم لعبة أخطاء، وأن المنتخب الإيراني استغل بعض الأخطاء التي حدثت في الشوط الأول، وسجل منها ثلاثة أهداف.

من جانبه، قال لاعب المنتخب محمد جمعة المنصوري: «أشكر الجمهور الإماراتي الذي حضر لمساندتنا في المباراة».

من جانب آخر، قال مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الأوروغوياني مارسيلو برولي: إن المنتخب حقق هدفه بالتأهل، مؤكداً أن المباراة لم تكن سهلة، وأنه كان يطمح إلى التأهل بالفوز على المنتخب الإيراني، معتبراً أن المنتخب لم يظهر في الشوط الأول بالمستوى المطلوب الذي استقبلت خلاله شباكه ثلاثة أهداف، لافتاً إلى أن اللاعبين استطاعوا أن يُنظّموا صفوفهم في الشوط الثاني، وتمكنوا من العودة وإظهار روح قتالية لمحاولة تغيير النتيجة في الشوط الثاني.

وأضاف المدرب: «كنا ندرك أن المنتخب سيلعب مباراة قوية أمام المنتخب الإيراني، وسنواجه خصماً شرساً».

ووفقاً لنظام البطولة فإنه يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني.

وحجزت منتخبات إيران والأردن واليابان، وفيتنام وأستراليا وقيرغيزستان، وتايلاند والعراق وكوريا الجنوبية، وسورية وقطر، بطاقات التأهل المباشر إلى النهائيات، فيما تأهل كأفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني، إلى جانب الإمارات، كل من الصين ولبنان وأوزبكستان.