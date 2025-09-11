بطولة العالم للمواي تاي للشباب تنطلق غداً في أبوظبي

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ اكتمال التحضيرات التنظيمية لانطلاق بطولة العالم للمواي تاي للشباب 2025، غداً، في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في أبوظبي، وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة، يمثلون 100 دولة في مختلف الفئات العمرية.

وبدأت وفود المنتخبات بالوصول إلى العاصمة أبوظبي، اعتباراً من أمس، على أن يشهد الغد إقامة حفل الافتتاح الرسمي في تمام الساعة الخامسة مساءً، بحضور كل الوفود، وبصفة مجانية لكل جماهير ومحبي رياضيي المواي تاي.

وتنطلق النزالات التمهيدية اعتباراً من السبت 13 سبتمبر، من الساعة 12 ظهراً حتى الثامنة مساء، بينما يخصص يوم 18 سبتمبر لإقامة النزالات الختامية لفئة ثماني سنوات إلى 15 سنة، تتبعها مراسم التتويج، وتُختتم البطولة يوم 19 سبتمبر بإقامة النزالات النهائية لفئة 16–17 سنة تتخللها مراسم التتويج وحفل الختام.

وتُعد البطولة التي تقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواي تاي، أول نسخة تقام في منطقة الشرق الأوسط، وتشكل محطة بارزة في أجندة الرياضات القتالية العالمية، وفرصة مهمة للرياضيين الشباب لاختبار قدراتهم على واحدة من أبرز المنصات الدولية.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، ستيفن فوكس، إن البطولة ستشهد مشاركة غير مسبوقة من مختلف القارات، ما يجعلها الأكبر في تاريخ منافسات الشباب، مؤكداً أن أبوظبي تمتلك جميع مقومات النجاح لتنظيم حدث نوعي بهذا الحجم.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ طارق محمد المهيري، أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث العالمي تأتي امتداداً لنهج الاتحاد في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة تعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرات الإمارات التنظيمية ومكانتها الريادية في الرياضات القتالية.

وقال: «نلتزم تقديم نسخة استثنائية من البطولة، وفق أعلى المعايير الاحترافية، بما يعزز حضور المواي تاي على المستوى الدولي، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة».