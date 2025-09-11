إصابة مرموش تهدد مشاركته في ديربي مانشستر

يعاني مهاجم منتخب مصر لكرة القدم، عمر مرموش، من إصابة في أربطة ركبته اليمنى، قد تبعده عن ديربي مدينة مانشستر، حيث يلعب سيتي مع ضيفه يونايتد في الدوري الإنجليزي، الأحد المقبل، بحسب ما ذكر الاتحاد المصري في بيان. وشارك مرموش (26 عاماً) الذي انتقل إلى مانشستر سيتي من أينتراخت فرانكفورت الألماني، في يناير الماضي، مقابل 59 مليون جنيه إسترليني (نحو 80 مليون دولار)، أساسياً في آخر مباراتين لفريقه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليز،ي ضمن تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وخرج مرموش بعد إصابته في الدقيقة الرابعة من مواجهة مصر وبوركينا فاسو، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 التي انتهت بالتعادل السلبي.