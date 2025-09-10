"كأس الوطن" يهدي "يد الشارقة" اللقب الـ 50 تاريخياً

أضاف فريق الشارقة لكرة اليد، لقبه الـ 50 بتاريخه، عقب بتتويجه بطلاً لمسابقة (كأس الوطن)، بفوزه على شباب الأهلي بنتيجة (32-28)، مسا الثلاثاء، على صالة نادي النصر بدبي.

وتوجه رئيس اتحاد كرة اليد، الدكتور نبيل عاشور، بصحبة رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي خالد المدفع، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ونادي الشارقة بتقليد شباب الأهلي الميدالية الفضية، والشارقة الذهبية وكأس البطولة.

وبانت بصمة المدرب المونديالي البرازيلي تاتا في النهائي الأول له مع "الملك" واضحة في أسلوب الشارقة، خاصة التنظيم الدفاعي الذي سمح للفريق خلال الشوط الأول في وضع فارق مريح والتقدم مع نهاية هذا الشوط بفارق أربع أهداف (19-15).

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول شباب الأهلي العودة بنتيجة المباراة إلا أن صلابة دفاعات الشارقة نجحت في الحفاظ على الفارق وحسم المباراة لصالحه بنتيجة (32-28).

ويدين الشارقة في انتصاره لتألق كل من محترفه المصري محمود فايز (10 أهداف)، والدولي طارق شاهين (5 أهداف)، فيما لم يشفع لمحترف شباب الأهلي الجزائري زهير نعيم في نيل لقب أفضل مسجل بالمباراة برصيد 11هدف.

ويذكر أن اللقب الأول تاريخياً لفريق الشارقة، جاء مع انطلاق مسابقات كرة اليد على صعيد الدولة في موسم 1976-1977 بحصده لقب دوري "أقوياء اليد"، كما تضم في خزائن "الملك" الإنجاز الأهم في مسيرة كرة اليد الإماراتي، بحصده نوفمبر الماضي لقب بطولة الأندية الآسيوية الأبطال.