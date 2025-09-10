لابا كودجو يواصل مبادرته الخيرية في توغو للعام الـ 11

لم ينسَ هدّاف فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، ما عايشه في طفولته داخل بيئة متواضعة، فاختار أن يحوّل نجاحه في الملاعب إلى جسر لتخفيف معاناة الأطفال المحرومين، وعلى مدار أكثر من عقد، ظل يسجّل أهدافاً إنسانية في مرمى الفقر، بزرع الأمل في قلوب التلاميذ الصغار، وقد بات مشهد الشاحنات المحمّلة باللوازم المدرسية المجانية التي تحمل توقيع علامته التجارية الخاصة «LKF9» - المستوحاة من حروف اسمه الثلاثي ورقم قميصه مع العين - حدثاً سنوياً يسبق العام الدراسي الجديد في توغو، ويترقبه الآلاف من المحتاجين.

واستقبل آلاف الأطفال العام الدراسي 2025-2026 بحقائب ودفاتر وأقلام جديدة، بتمويل شخصي من لابا، الذي واصل للعام الـ11 على التوالي مبادراته الخيرية، لتأمين احتياجات التلاميذ قبل بدء الدراسة، راسماً البسمة على وجوههم، ومرسّخاً مكانته كأحد لاعبي دوري أدنوك للمحترفين إسهاماً في الأعمال الإنسانية في بلاده.

وكان المهاجم التوغولي أطلق النسخة الأولى من مبادرته عام 2014، إيماناً منه بالدور المجتمعي للاعب كرة القدم، وهو ما عبّر عنه مراراً، ومنذ ذلك الحين واظب على دعم التلاميذ باللوازم المدرسية مع كل بداية عام دراسي، انطلاقاً من إحساسه العميق بالمسؤولية، وإيمانه الراسخ بأن التعليم هو الركيزة الأساسية للمستقبل.

وذكرت صحيفة «توغو فتوت» أن النسخة الـ11 من جولته الخيرية أُقيمت في مجمع «فاكبودا» بمدينة سانجويرا، مؤكدة أن النجم التوغولي أثبت التزامه تجاه الأطفال المحرومين على مدى أكثر من عقد.

وأوضح التقرير أن لابا تبرع بحقائب مدرسية وصناديق دفاتر ولوازم متنوعة، إلى جانب دعم مالي، قُدّم إلى 23 منظمة غير حكومية وجمعية تُعنى برعاية الأطفال المحرومين، كما أشار إلى أن مؤسسة «لابا كودجو فو-دوه» تركز على مجالات الصحة والتعليم والرياضة.

وأكّدت الصحيفة أن اللاعب يسعى من خلال هذه المبادرة إلى رد الجميل لأطفال بلاده، تقديراً لما منحته له كرة القدم، ودعماً لسياسات الحكومة التوغولية الهادفة إلى تعزيز التعليم.

ويواجه كثير من الأطفال في توغو خطر ترك مقاعد الدراسة بسبب ارتفاع كُلفة المعيشة، والتضخم الذي يدفعهم للانخراط في أعمال بسيطة لمساندة أسرهم، بينما يرى لابا أن التعليم هو السلاح الأقوى لمواجهة هذه الظروف، لذلك يحرص على تكرار مبادرته عاماً بعد عام، آملاً أن يساعد هؤلاء الأطفال على الاستمرار في مدارسهم ومتابعة أحلامهم.

وقال مستشاره الإعلامي، ديفيد أسيمادجي: «لابا كودجو فتى من بيئة متواضعة، عانى معاناة الفقراء نفسها، لكنه حقق أهدافه بشجاعته وتضحيته، وهذا ما مكّنه من فهم وضع الفئات الأكثر ضعفاً».

وأضاف: «لهذا السبب، التزم لأكثر من عقد بدعم هؤلاء الأطفال، قبل أسبوع من بدء العام الدراسي، كان لابدّ من مواصلة هذا التقليد عبر توفير المستلزمات المدرسية للطلاب من خلال الجمعيات، فمن أربع جمعيات فقط في النسخة الأولى، توسّعت المبادرة اليوم لتشمل 23 جمعية».

ومن المنتظر أن يعود الهدّاف التوغولي إلى صفوف «البنفسجي» خلال الساعات المقبلة، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتنتظر اللاعب مع الفريق مواجهة قوية، حين يحل «الزعيم» ضيفاً على الوصل عند الساعة 8:15 من مساء السبت المقبل على استاد زعبيل، وقد رفع الفريق درجة التحضيرات استعداداً للمواجهة المهمة.

ويتصدر «البنفسجي» جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد ست نقاط، متفوقاً على النصر بفارق الأهداف، فيما يحتل «الإمبراطور» المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط.