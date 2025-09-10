الدوخي رئيساً للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات

عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات المنتخب اجتماعه الأول، عن طريق الاتصال المرئي عبر برنامج «زوم»، برئاسة الإماراتي، الدكتور ياسر عمر الدوخي، وبحضور جميع الأعضاء.

وشهد الاجتماع اعتماد الأعضاء العرب المنتخبين لعضوية الهيئة التنفيذية للاتحادين الدولي والقاري، وفق النظام الأساسي، وهم: منصور جمعة بوعصيبة (الإمارات) نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، سيف سباع الرشيدي (سلطنة عمان) نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، أيمن علي حسن (مصر) نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، الشيخ الدكتور خالد بن حمد آل خليفة (البحرين) عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، الدكتور علي حميد (العراق) عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.

كما تمت المصادقة على تعيين عبدالرحمن عثمان (موريتانيا) وخلود جمعة الظاهري (الإمارات) عضوين في مجلس إدارة الاتحاد العربي، إلى جانب تعيين الدكتور أشرف محمد سيد إمام أميناً عاماً، وخليفة علي المزروع مديراً إدارياً ومالياً.

واعتمد الاجتماع تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات، ويضم: الدكتور ياسر عمر الدوخي رئيساً، عبدالعزيز بن علي الشهراني نائباً أول للرئيس، محمد كاتم نائباً ثانياً للرئيس، فاطمة عيسى الغانم نائبة ثالثة للرئيس، إضافة إلى الدكتور أشرف محمد سيد إمام أميناً عاماً، كما تقرر تكليف طارق الخياط، عضو مجلس الإدارة، بإعداد برنامج وخطة عمل للمرحلة المقبلة، ودراسة واقع اللجان الدائمة، ورفع تقرير خلال 15 يوماً لاعتماده.