سلة البطائح تضم الأميركي «هاردي».. وتغلق ملف الأجانب

كشف المدير الفني لكرة السلة في نادي البطائح، المدرب المصري إمام عبدالبديع الشهير بـ«ميشو»، عن إغلاق ملف التعاقدات مع المحترفين الأجانب، بالتعاقد مع الأميركي، باتريك هاردي، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد منتصف الشهر الجاري.

وينضم الأميركي هاردي في صفوف البطائح إلى الثنائي لاعبي الارتكاز اللذين تم التعاقد معهما، أخيراً، كل من الأميركي طوني كريشول، ولاعب منتخب جنوب السودان أوكس دينغ.

وقال عبدالبديع لـ«الإمارات اليوم» إن «المحترف الجديد هاردي (24 عاماً)، انتظم في التدريبات، ويمتلك خبرة احترافية استهلها في الدوري البورتوريكي، قبل الانتقال للدوري السعودي، كما لعب لمصلحة المنيستيري التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وآخرها مع أهلي طرابلس الليبي».

وأضاف: «نركز حالياً مع اكتمال التعاقدات، على عامل الانسجام بين عناصرنا الشابة التي تم ترفيعها للفريق الأول، وعناصر الخبرة، إضافة إلى الثلاثي الأجنبي، من خلال خوض تجارب ودية، واستهلت أولاها مع اتحاد جدة السعودي، والأخرى أمس أمام البشائر العماني، الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية للأندية بدبي».

وتابع: «التنوع في التعاقدات والخبرات التي يمتلكها المحترفون الأجانب، سواء أوكس دينغ الذي تألق مع منتخب بلاده في كأس العالم، أو الأميركي طوني الذي فرض حضوره في الدوري اللبناني، وآخرها باتريك، بجانب عناصرنا الدولية صاحبة الخبرة الطويلة مع كل من راشد ناصر وجاسم محمد وخليفة خليل، إضافةً إلى حمد غابش ووليد الظنحاني اللذين يعدان من الركائز الأساسية، يعطي (سلة البطائح) العمق الهجومي والدفاعي الذي يدفعنا للتفاؤل في تقديم موسم قوي».

وقال: «يضم الفريق عناصر شابة أمثال عمر عبدالرحمن، وعبدالعزيز السنيدي، وعبدالعزيز سعيد، وتطلعاتنا كبيرة للعودة والمنافسة مجدداً على منصات التتويج».