يونايتد يتعاقد مع المدافع الإيطالي جيان فيراري

تعاقد فريق يونايتد مع اللاعب الإيطالي، جيان فيراري، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق في 19 من الشهر الجاري، وذلك في صفقة فنية قوية مضافة للفريق الذي يدربه الأسطورة الإيطالية أندريه بيرلو.

ويلعب فيراري (33 عاماً) في خط الدفاع، وسبق له الانضمام إلى صفوف منتخب إيطاليا في عام 2021 ، كما مثّل أندية إيطالية عدة، أبرزها بارما وسامبدوريا، بينما كان نادي يونيون سبورتيفا آخر نادٍ يُمثّله في الموسم الماضي.

وكان نادي يونايتد تعاقد، أخيراً، مع اللاعب السويسري، هاريس سيفيروفيتش، قادماً من نادي النصر في صفقة فنية قوية أيضاً.