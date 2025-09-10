منتخب الصالات يهزم نيوزيلندا في دولية الصين

فاز منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات على نظيره نيوزيلندا (5-4)، في المباراة التي أقيمت ضمن بطولة شجيايزوانغ الدولية، المقامة في الصين حالياً، بمشاركة ثمانية منتخبات استعداداً لبطولة آسيا المقبلة التي ستقام في ماليزيا الشهر الجاري، وبموجب هذه النتيجة صعد أبيض الصالات لخوض مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

ويأتي الفوز على نيوزيلندا بعد التعادل مع كوريا الجنوبية وخسارتين أمام الدنمارك (0-1) والصين (1-2)، ويقود المنتخب المدرب الإسباني، ريكاردو سوبريال، ويمثله نخبة من أفضل اللاعبين، هم: عبدالله الخمري، وراشد الهنائي، وراشد عبيد، ومحمد الريسي، وعبدالله الفلاسي، وحمد الزعابي، وحسن الحنطوبي، وعبدالله الحسني، وخالد الحمادي، وأحمد الشحي، ومحمد الحوسني، وحمد البلوشي، وخالد محمد، وأحمد بشر، وأحمد عبدالله الصالح، ومحمد البارود.