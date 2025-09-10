الرزوقي: حصاد «كاراتيه الإمارات» الآسيوي خطوة في مسيرة التطوير

اعتبر رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، أن حصاد المنتخب ميداليتين ملونتين في البطولة الآسيوية للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً (فضية الآنسات - برونزية الشباب)، يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير اللعبة.

وجاء ذلك خلال استقبال بعثة المنتخب في مطار دبي الدولي، لدى عودتها، مساء أول من أمس، من المشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً، التي استضافتها الصين خلال الفترة من الخامس إلى السابع من سبتمبر الجاري، وتوج خلالها لاعبة المنتخب شيخة اليافعي بالميدالية الفضية في منافسات «الكوميتيه» لفئة «الآنسات» ولوزن فوق 66 كيلوغراماً، واتبعت بحصد لاعب منتخب الشباب راشد الصريدي برونزية «الكوميتيه» لوزن تحت 61 كيلوغراماً.

وحضر استقبال البعثة، بجانب الرزوقي، كل من نائب رئيس الاتحاد، المهندس مروان سنكل، والأمين العام المساعد للاتحاد، الدكتور عبدالله البادي، وعضو مجلس الإدارة مدير المنتخبات الوطنية، أحمد سالم، وأعضاء مجلس الإدارة المرافقين للبعثة ممثلين في رئيس البعثة المدير المالي للاتحاد، محمد حربوك الشحي، ورئيس لجنة المسابقات عضو لجنة تنظيم المسابقات في الاتحاد الآسيوي، إبراهيم النعيمي، وعدد من أولياء أمور اللاعبين.

وقال الرزوقي إن «الإنجازات التي تحققت ليست سوى البداية لطموحات أكبر في البطولات القادمة»، مشيداً بالروح العالية التي ظهر بها لاعبو ولاعبات المنتخب، مؤكداً أن اتحاد اللعبة سيواصل دعمه المنتخبات الوطنية في توفير أفضل الظروف لإعدادهم وتمكينهم من المنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتوجه الرزوقي، في ختام كلمته، بالشكر إلى الجهازين الفني والإداري للمنتخب على الجهود المبذولة في الإعداد والتحضير للبطولة.

من جانبهم، عبّر اللاعبون عن سعادتهم بالاستقبال الحافل، مؤكدين أن الميداليات التي حققوها هي ثمرة عمل جماعي وتدريب مكثف، واعدين ببذل المزيد من الجهد في الاستحقاقات المقبلة، من أجل رفع راية الوطن عالياً في مختلف المحافل الرياضية.