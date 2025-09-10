اتحاد السباحة يعقد جمعيته العمومية 28 الجاري

أعلن اتحاد الإمارات للسباحة عقد جمعيته العمومية غير العادية، يوم الأحد 28 الجاري، في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بمنطقة النهدة في دبي، بحضور ممثلي الأندية الأعضاء، وذلك لاعتماد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، ويلي الاجتماع مباشرة انعقاد الجمعية العمومية العادية التي ستناقش عدداً من البنود المهمة، أبرزها التصديق على محضر اجتماع الجمعية السابق، ومناقشة التقارير الإدارية والفنية، إضافة إلى التقرير المالي والحسابات الختامية للأعوام 2020–2024.

وأكد المركز الإعلامي للاتحاد أن الاجتماعين يأتيان في إطار التزام الاتحاد لوائحه الداخلية وأنظمته، وحرصه على تعزيز الشفافية وإشراك جميع الأندية الأعضاء في عملية صنع القرار، بما يسهم في تطوير منظومة السباحة والغطس وكرة الماء على مستوى الدولة.