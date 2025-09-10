5 مشاهد فنية مرتقبة في مباراة كلباء والوحدة

يبحث فريقا كلباء والوحدة عن تحقيق مكاسب ثمينة في المباراة التي تقام في استاد نادي كلباء، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، غداً، وتُعدّ مهمة للفريقين، باعتبارها نقطة تحول مبكرة، وفي حال فوز أي فريق، فإن هذا سيقوده للتقدم إلى مركز جيد في الترتيب، حيث يبلغ رصيد الوحدة أربع نقاط في المركز السادس، وكلباء في المركز الـ11 برصيد ثلاث نقاط.

ويعاني كلباء عدم تحقيق النتائج الإيجابية على ملعبه، بعد خسارته أمام النصر في الجولة الأولى، ووداعه لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين من ركلات الترجيح، مقابل الفوز على بني ياس بهدف نظيف، بينما تُعدّ بداية الوحدة في الموسم الحالي مثالية من خلال تعادلين وانتصارين، ورصدت «الإمارات اليوم» أبرز المشاهد الفنية المُرتقبة للمباراة:

المنذري

ستسهم نتيجة المباراة بتعزيز فرص انضمام حارس مرمى كلباء سلطان المنذري للمنتخب الوطني، الذي يُعدّ طموحاً كبيراً لديه بالأخص في حال أسهم في تحقيق نتيجة إيجابية تزامناً مع كونه الحارس الأفضل تصدياً في المباريات الأربع الماضية خلال الموسم الحالي.

ريفاس

يحتمل أن يكون لاعب كلباء الجديد، الفنزويلي ريني ريفاس، ضمن التشكيلة الأساسية للفريق أو خلال المباراة على الرغم من كونه انضم حديثاً للفريق، وذلك بسبب الحاجة الماسّة إليه في هذا المركز الذي شهد ضعفاً في الاستقرار، وتسبب في بعض الهجمات الخطرة.

الصدارة

يراهن فريق الوحدة على الأداء المميّز الذي قدمه العنابي في مبارياته السابقة، خصوصاً أمام عجمان بعد فوزه 4-2، والتعادل المثير أمام شباب الأهلي من دون أهداف، ما يقوده إلى تقديم مباراة رفيعة المستوى فنياً، للاقتراب من الصدارة.

محو السلبيات

يخوض كلباء المباراة بهدف تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة، وذلك لتغيير الصورة الفنية الحالية التي شهدت تراجعاً بالأداء الفني، وسعياً إلى محو السلبيات التي شهدتها المباريات الأربع الأخرى، خصوصاً أنه يمتلك عناصر فنية مميّزة من اللاعبين.

دفاع كلباء

يمكن وصف المباراة بأنها اختبار مهم لمدافعي كلباء ومهاجمي الوحدة، خصوصاً سالم راشد الذي من المرجح تكليفه بمراقبة مهاجم الوحدة، الصربي دوشان تاديتش، الذي نجح في صناعة وتسجيل أبرز أهداف العنابي في المواجهات السابقة.