غوران: الإصابات والغيابات المتكررة فرضت واقعاً صعباً على عجمان

كشف مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، عن حجم التحديات التي يواجهها فريقه مع بداية الموسم، والتي أثرت بصورة سلبية في نتائجه على صعيد بطولة الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤكداً أن الإصابات والغيابات المتكررة فرضت واقعاً صعباً على الفريق، في وقت يحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرة لقيادة المجموعة، ومساندة العناصر الشابة التي مازالت في طور اكتساب التجربة.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم» إن التغييرات الكثيرة في تشكيلتنا، والغيابات التي واجهناها وضعتنا في موقف صعب، افتقدنا اللاعبين جوكول وبلال يوسف وعصام فايز وفيكتور، إلى جانب عناصر أخرى، من الطبيعي أن ينعكس هذا على مستوى الفريق، خصوصاً أن قائمة عجمان ليست عريضة مثل بقية الفرق التي تملك بدائل جاهزة على جميع الخطوط.

وأضاف: «خضنا مباريات قوية في الفترة الأخيرة، واجهنا خلالها فرقاً بحجم الوحدة والنصر، وفي كل مرة نجد أنفسنا متأثرين بقرارات مثل ركلات الجزاء أو حالات طرد، وأخطاء وتفاصيل صغيرة صنعت الفارق، لكنها قاتلة في كرة القدم، وفي مباراة الوحدة الأخيرة بالكأس كنا متقدمين بهدفين، لكنا لم نستطع أن نحسم الأمور، وخسرنا في النهاية بأربعة أهداف، ربما قلة الخبرة هي ما أخذتنا لتلك المنعطف».

وأكد مدرب عجمان أن فريقه يملك قاعدة مهمة من اللاعبين الشباب، لكنه شدد على أن هؤلاء يحتاجون إلى الوقت والخبرة حتى يصبحوا قادرين على صناعة الفارق.

وقال: «أنا مؤمن تماماً بقدرات لاعبينا الشباب، جميعهم موهوبون ولديهم مستقبل واعد، وسيصبحون نجوم الغد، لكن لا يمكن في الوقت الحالي تحميلهم مسؤولية كاملة للتحكم في إيقاع المباريات أو صناعة الحلول في المواقف الصعبة، هؤلاء اللاعبون يحتاجون إلى أن يلعبوا بجوار لاعبين أصحاب خبرة، يتعلمون منهم، ويكتسبون الثقة بالتدريج».

وعن متطلبات الفريق في سوق الانتقالات، أوضح غوران: «لن أتحدث عن أسماء محددة، لكننا بوضوح بحاجة إلى لاعبين يمكنهم الربط بين الخطين الدفاعي والهجومي، لاعبين يمتلكون شخصية قوية في الملعب، يتحملون المسؤولية في اللحظات الحاسمة، ويمنحون التوازن المطلوب للفريق، هذه النوعية من اللاعبين مهمة جداً بالنسبة لنا في المرحلة المقبلة».

وتابع: «ما ينقصنا في الفترة الحالية ليس المهارة أو السرعة، بل وجود عناصر تعرف كيف تدير المباريات وتُسيطر على إيقاع اللعب، خصوصاً في الأوقات التي يكون فيها الضغط كبيراً، نحن بحاجة إلى من يقود الشباب ويوجههم داخل الملعب، حتى نرى ثمار العمل على المدى الطويل».

وختم المدرب حديثه بنبرة تفاؤل قائلاً: «رغم كل هذه التحديات، أنا سعيد بما يقدمه الفريق من جهد ورغبة في التطور، ثقتي كبيرة بمشروع النادي، وأعتقد أن المستقبل سيكون أفضل بكثير إذا ما واصلنا العمل بالروح نفسها، مع إضافة لاعبين أصحاب الخبرة الذين يمكنهم صناعة الفارق، حينها سنرى فريق عجمان مختلفاً وأكثر جاهزية لمقارعة الكبار».

