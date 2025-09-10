نوتنغهام فوريست يعيّن بوستيكوغلو مدرباً

عيّن نادي نوتنغهام فوريست، عاشر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم راهناً، أمس، المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو، خلفاً للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، المُقال من منصبه ليل أول من أمس، نتيجة خلافات داخلية.

وكان المدرب الجديد، البالغ 60 عاماً، حراً منذ ثلاثة أشهر بعد إقالته من تدريب توتنهام، حيث قاده في موسمه الثاني إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، واحتلال المركز الـ17 في ترتيب الدوري المحلي.

وقال اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس، مالك النادي اللندني: «نرحب في نادينا بمدرب أثبت قدرته على الفوز بالألقاب بانتظام»، مضيفاً أن «خبرته على أعلى المستويات في كرة القدم، ورغبته في بناء شيء مميز معنا في فوريست تجعل منه الشخص المثالي».