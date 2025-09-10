ظهور باهت لصاحب أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

وقع المهاجم السويدي الدولي، ألكسندر إيزاك، في شجار عنيف بعد دقائق فقط من دخوله بديلاً في أول مباراة له مع منتخب بلاده، عقب انضمامه لفريق ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي.

ودخل إيزاك (25 عاماً)، الذي تبلغ قيمته 130 مليون جنيه إسترليني (176 مليون دولار)، وهي أغلى صفقة في تاريخ البريميرليغ على الإطلاق، في وقت متأخر من عُمر مباراة السويد ضد مضيفه كوسوفو، التي انتهت بخسارة رفاق نجم ليفربول الجديد صفر - 2، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ودفع المدير الفني لمنتخب السويد، جون دال توماسون، بإيزاك قبل 18 دقيقة من انتهاء اللقاء، في محاولة لإنقاذ الفريق من السقوط في فخ الخسارة.

ولم يقدم إيزاك الأداء المطلوب، حيث لم يتمكن من التسجيل، وتلقى بطاقة صفراء بعد تسع دقائق فقط من نزوله إلى المستطيل الأخضر، إذ اصطدم مع فيدان عليتي، لاعب كوسوفو، وشوهد وهو يمسك بقميص المدافع خلال الشجار.

وبهذه النتيجة، احتلت السويد المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، بفارق خمس نقاط خلف منتخب سويسرا (المتصدر)، فيما يحتل منتخب كوسوفو المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

ويأتي ظهور إيزاك في المباراة بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء، خلال تعادل السويد مع سلوفينيا، في الجولة الأولى للتصفيات الأسبوع الماضي.

وأكّد دال توماسون، في حديثه بعد المباراة، أن إيزاك يفتقر إلى اللياقة البدنية اللازمة للمباريات، مشيراً إلى أنه «لم يخض سوى ثلاث حصص تدريبية مع الفريق».

يذكر أن إيزاك سجل 23 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع ناديه السابق نيوكاسل يونايتد، ما أثار اهتمام فريق المدرب الهولندي آرني سلوت.