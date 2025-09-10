كوزمين: إذا احترف الحمادي مع مانشستر يونايتد سيكون أمراً مفرحاً

قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن الحارس الإماراتي، عبدالله الحمادي، المرشح للانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن «هذه الصفقة، في حال تكللت بالنجاح، ستكون شيئاً مميّزاً ومفرحاً جداً، لأن أي لاعب إماراتي يحترف في أوروبا سيزيد من عدد اللاعبين المميّزين في الإمارات»، وحول إمكانية ضمه إلى المنتخب أكد كوزمين أن أي لاعب يرغب في المشاركة مع المنتخب فإنه سيفكر في ضمه.

وكان موقع «مانشستر إيفنينغ نيوز» البريطاني نشر خبراً عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الحارس الإماراتي الشاب، عبدالله الحمادي، بعد تألقه في فترة التجربة التي خاضها بمركز تدريب الفريق في كاربنغتون.

وتطرق كوزمين في حديثه أيضاً إلى خطوة احتراف لاعب نادي العين والمنتخب، محمد عوض الله، في الدوري البولندي، واصفاً إياها بالأمر الإيجابي، علماً بأن اللاعب كان قد شارك للمرة الأولى مع المنتخب بديلاً في الشوط الثاني خلال مباراة البحرين الودية، التي انتهت بفوز منتخب الإمارات 1-صفر، أول من أمس، في إطار تحضيرات المنتخب لمباراتيه أمام عُمان وقطر، في أكتوبر المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وقال كوزمين، بعد مباراة البحرين، إنه تحدث إلى اللاعبين عقب المباراة، وأكّد لهم أهمية التحضير بشكل سليم لشهر أكتوبر المقبل، مضيفاً «قلت للاعبين إن شهر أكتوبر المقبل يُعدّ بالنسبة لهم أهم شهر في حياتهم، وإنهم بحاجة إلى التكاتف من أجل تحقيق هدف التأهل إلى كأس العالم 2026».

وأشار مدرب المنتخب إلى أنه يتمنى أن تتوّج مجهودات الجميع بالتأهل إلى كأس العالم، وأن تعم الفرحة الشعب الإماراتي، مؤكداً أنه سعيد بعملية التجانس بين اللاعبين التي بدأت تظهر من خلال مباراة البحرين، مشدداً على أهمية الأخذ في الاعتبار أن هناك لاعبين لديهم خصائص مختلفة، ومن مناطق مختلفة، مؤكداً أن الجهاز الفني ظل يتابع، من خلال التمارين، عملية التجانس بين اللاعبين.

وكشف كوزمين رداً على سؤال عمّا إذا كان قد استقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراتي الملحق، أن التشكيلة التي سيلعب بها أي مباراة حتى لو كانت غداً تعدّ حالياً في ذهنه، لافتاً إلى أنه بقي شهر على مباراتي الملحق.

وتطرق كوزمين إلى مسألة غياب المهاجم الصريح في المنتخب، مؤكداً أن المنتخب سعى خلال المباراة إلى بناء هجمات عدة، لكنه لم يستطع التسجيل على الرغم من أنه كان يمكنه حسم المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

وأكمل كوزمين: «أسعى إلى تعويض غياب المهاجم الصريح من خلال خيارات أو بخدع مختلفة متعددة، وأسعى كذلك إلى إيجاد اللاعب الذي يمكنه اللعب في هذا المكان سواء كان ألفارو أو كايو كانيدو وكذلك محمد عوض الله، وذلك في ظل غياب كايو لوكاس بسبب الإصابة».

وتابع: «بالتأكيد هناك بعض المعاناة، وقمت بإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين حتى أتعرف إلى قدراتهم وإمكاناتهم، ويجب ألّا نغفل بأن هناك لاعبين مهمين يغيبون عن المنتخب، مثل يحيى نادر وماجد حسن، ويجب التأكيد كذلك أن جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة البحرين، اجتهدوا وحاولوا أن يقدموا كل ما عندهم».

وأردف: «يفترض أن تكون الأمور في المنتخب إيجابية، بعد التجارب الودية الأخيرة والنتائج التي حققها المنتخب»، مضيفاً: «رسالتي للجميع هي أن نتحد معاً من أجل تحقيق هدف التأهل إلى كأس العالم».

وكشف كوزمين أنه انزعج عقب نهاية المباراة، لأن اللاعبين حاولوا اللجوء إلى الدفاع بعد تقدم المنتخب بهدف دون رد، مشدداً على أن مسار المباراة أجبر المنتخب على هذا الأمر، معتبراً أن الفوز على البحرين يُعدّ أمراً جيداً من الناحية المعنوية، لافتاً إلى أن هناك أموراً إيجابية في المنتخب، إلى جانب وجود أمور أقل إيجابية، وأن هناك نقاطاً يجب العمل عليها وتحسينها، مؤكداً أن المنتخب لايزال يعاني في بعض المناطق.

واعتبر كوزمين أنه في حال تم استرجاع اللاعبين الذين غابوا عن المنتخب في هذا المعسكر، فإن المنتخب سيكون أقوى.

أولاريو كوزمين:

• أي لاعب يرغب في المشارَكة مع المنتخب سأفكر في ضمه.

• أي لاعب مواطن يحترف في أوروبا سيزيد من عدد اللاعبين المميّزين في الإمارات.

• كوزمين تمنى التأهل وأن تعمّ الفرحة الشعب الإماراتي.