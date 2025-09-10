اختبارات جينية للمُشارِكات في بطولة قوى العالم

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن أكثر من 95% من الرياضيات المشارِكات في بطولة العالم المقبلة، خضعن لاختبار الجينات الإلزامي (إس آر واي)، وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الاختبارات المتبقية للفِرق الفرنسية والنرويجية، إضافة إلى بعض اللاعبات المقيمات في فرنسا، ستُجرى قبل انطلاق بطولة العالم، السبت المقبل في طوكيو.

وأصبحت مسحة الخد أو فحص الدم، لمرة واحدة فقط، إلزامية، منذ الأول من سبتمبر الجاري، للراغبات في المشاركة بمنافسات السيدات ضمن بطولة العالم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سيباستيان كو: «لقد كان هذا استجابة رياضية شاملة لمبدأ نؤمن به جميعاً، وهو حماية منافسات السيدات».