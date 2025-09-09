منتخب الإمارات الأولمبي يتأهل رسمياً إلى نهائيات آسيا تحت 23

حصد المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في السعودية في يناير المقبل، كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الـ 11 في التصفيات، وذلك رغم الخسارة التي تعرض لها أمام المنتخب الإيراني الذي حصد بدوره بطاقة التأهل المباشر بعدما تصدر المجموعة برصيد تسع نقاط إثر فوزه على الأبيض الأولمبي 3-2 خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في ختام مباريات الجولة الثالثة والاخيرة لحساب المجموعة التاسعة، علما أن الأبيض الأولمبي الذي خدمه فارق الأهداف الغزيرة التي سجلها في مرمى غوام في بلوغ النهائيات، كان قد حقق الفوز في مباراتيه السابقتين أمام غوام بنتيجة 13 -صفر وأمام هونغ كونغ بهدفين دون رد، فيما فاز المنتخب الإيراني على كل من هونغ كونغ بأربعة أهداف نظيفة وعلى غوام بستة أهداف نظيفة.

ولم يظهر المنتخب الأولمبي الذي حل في المركز الثاني خلف المنتخب الإيران في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، في هذه المباراة لاسيما في الشوط الأول، بالمستوى الفني المميز الذي قدمه خلال مباراتيه السابقتين أمام كل من غوام وهونغ كونغ، وجاءت خسارة المنتخب بأخطاء فردية قاتلة.

وصعب تقدم المنتخب الإيراني في الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف من مهمة الأبيض الأولمبي، بعدما تقدم منتخب إيران عن كل طريق كل من اللاعب أمير محمدي بالهدف الأول 25، فيما أضاف سعيد خيزان الهدف الثاني 36 من تسديدة رأسية وسدد اللاعب نفسه الهدف الثالث من ركلة جزاء "41".

وقبل نهاية الشوط الأول، قلص اللاعب مايد الكاس الفارق بتسجيله الهدف الأول للمنتخب 49، ونجح اللاعب محمد جمعة المنصور في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب 72 من تسديدة رائعة.

وبدأ المنتخب في الشوط الثاني، افضل فنيا من الحال الذي كان عليه في الشوط الأول، فقد هاجم بقوة وهدد المرمى الإيراني، وخلق العديد من الفرص وكان قريبا جدا من تحقيق التعادل.

ووفقا للنظام البطولة فإنه يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ 11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني.

وحجزت كل من منتخبات إيران والأردن واليابان وفيتنام وأستراليا وقيرغيزستان وتايلاند والعراق وكوريا الجنوبية وسورية وقطر بطاقات التأهل المباشر الى النهائيات. فيما تأهل إلى النهائيات كأفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني إلى جانب الإمارات كلا من الصين ولبنان وأوزبكستان.

وضم المنتخب الأولمبي الذي يقوده المدرب الأوروغوياني مارسيلو برولي، عناصر مميزة من اللاعبين من بينهم الحارس خالد توحيد وحمد المقبالي وأحمد مال الله وسولومون سوسو ومطر زعل ويوسف المرزوقي وريتشاردو أكونور وجونيور نيداي ومنصور سعيد المنهالي ومايد الكاس ومحمد جمعة المنصوري وغيرهم من اللاعبين الذين فرضوا أنفسهم بقوة في هذه التصفيات ويمثلون مستقبل كرة الإمارات.