الجزيرة يتعاقد مع المدرب الهولندي مارينو بوشيتش خلفاً للمغربي عموتة

أعلن نادي الجزيرة اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع المدرب الهولندي مارينو بوشيتش خلفا للمغربي حسين عموتة الذي تم إقالتة أخبراً بسبب سوء النتائج، دون الكشف عن مدة العقد أو قيمته.

وستكون بداية بوشيتش، أمام النصر متصدر ترتيب الدوري بالشراكة مع العين ولكل منهما 6 نقاط السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي.

وبدأ الجزيرة الموسم الحالي بخسارة مفاجئة أمام خورفكان 2-3 في المرحلة الأولى من الدوري، ما دفعه إلى إقالة عموتة وتعيين الجزائري حمزة سرار بديلا مؤقتا، فقاده الأخير للفوز على الشارقة 1-0 في المرحلة الثانية.

وكانت آخر مهمة لبوشيتش المساعد السابق للهولندي آرنه سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي، في فينورد روتردام من 2021 حتى 2023، قيادة شاختار دانييتسك الأوكراني الذي توج معه بلقب الدوري المحلي موسم 2023-2024، قبل إقالته من منصبه في مايو الماضي.