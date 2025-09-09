بلمسة بيريرا.. المنتخب يسجل هدفاً واحداً في مرمى البحرين ويختتم «ودياته»

خطا المنتخب الإماراتي لكرة القدم خطوة مهمة على طريق التحضيرات لملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً معنوياً على نظيره البحريني بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جرى، مساء أمس، على استاد الوصل في دبي، وسط حضور فني لافت، تمثل في متابعة مدرب منتخب قطر، الإسباني غولين لوبيتيغي، وطاقمه الفني، في إطار مراقبة الأبيض قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين يوم 14 أكتوبر المقبل.

وجاءت المباراة متوازنة في بدايتها مع أفضلية نسبية للبحرين، الذي هدد مرمى الإمارات بتسديدة قوية من علي مدن في الدقيقة الرابعة، لكن الحارس خالد عيسى تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركنية.

وبعد دقائق، بدأ الأبيض في فرض حضوره التدريجي داخل الملعب، عبر محاولات هجومية متكررة، قادها يحيى الغساني ولوان بيريرا.

ونجح بيريرا مع الدقيقة 24 في ترجمة أفضلية الأبيض، بعد تمريرة متقنة من نيكولاس خيمينيز، انفرد على إثرها بالمرمى البحريني، وأسكن الكرة بطريقة رائعة فوق الحارس، مسجلاً هدف المباراة الوحيد، وكاد المنتخب البحريني يعادل النتيجة قبل الاستراحة لولا يقظة خالد عيسى الذي أبعد كرة بالغة الخطورة إثر تدخل غير موفق من ميلوني.

وفي الشوط الثاني تراجع الإيقاع نسبياً، إذ لم يتمكن الأبيض من الحفاظ على نسق الشوط الأول، فيما اكتفى الأحمر بمحاولات محدودة لم تشكل خطراً حقيقياً على المرمى الإماراتي. وأهدر عبدالله رمضان أبرز فرص تعزيز التقدم من ركلة ثابتة علت العارضة.

وظهرت خطورة البحرين في الدقائق الثلاث الأخيرة من ضربة رأس لعبها محمد مرهون، تكفل القائم بالتصدي لها ليبقى الهدف الوحيد كافياً لحسم المواجهة لمصلحة المنتخب الإماراتي.