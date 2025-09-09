ماكلروي يفوز بلقب إيرلندا للغولف.. ويتصدر «السباق إلى دبي»

قطع الإيرلندي الشمالي، روري ماكلروي، خطوة كبيرة نحو الحفاظ على لقب «بطل الموسم» في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تُقام تحت التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، وذلك للعام الرابع على التوالي، والسابع في مسيرته، بعد فوزه بلقب بطولة أمجين إيرلندا المفتوحة، محققاً اللقب الـ20 له في هذه الجولة.

ورفع ماكلروي رصيده إلى 3992 نقطة في صدارة التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، الصادر أمس، متقدماً بفارق كبير على الإنجليزي ماركو بينج، صاحب المركز الثاني برصيد 2743 نقطة، وذلك قبل ثماني بطولات فقط من ختام الموسم في الإمارات.

ونال ماكلروي جائزة مالية تجاوزت حاجز مليون دولار، بعد فوزه باللقب للمرة الثانية، منذ تتويجه الأول في عام 2016، وسط دعم جماهيري كبير ومنافسة قوية مع السويدي جواكيم لاجيرجرين، حيث تعادلا بـ17 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربع، قبل أن يحسم ماكلروي الفوز في الجولات الفاصلة بنتيجة 12 ضربة تحت المعدل، مقابل 13 لمنافسه.

وشهدت الجولة الرابعة لحظات حاسمة، من أبرزها ضربة الحفرة 13 التي عادت لتستقر في الحفرة بطريقة دراماتيكية، إلى جانب ضربة «إيجل» في الحفرة 18، التي عادل بها النتيجة، وفرضت الجولات الفاصلة.

وأعرب ماكلروي عن حظوظه في ظل الدعم الكبير طوال الأسبوع، معبراً عن سعادته بالفور بالبطولة. ويجوب موسم جولة دي بي ورلد العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، عبر تنظيم 42 بطولة في 26 دولة، ويتنافس اللاعبون على دخول قائمة الـ70 الأوائل في التصنيف، لضمان التأهل إلى التصفيات الختامية في الإمارات.

وتنطلق التصفيات النهائية في بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي»، التي تُقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من السادس إلى التاسع من نوفمبر المقبل، تليها بطولة جولة دي بي ورلد، التي تُقام في نادي عقارات جميرا للغولف، من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.