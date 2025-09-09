النصر يدشّن «السلة العربية» بلقاء «شعب حضرموت» اليمني

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، أمس، عن جدول مباريات النسخة الـ37 من بطولة الأندية العربية، التي يستضيفها نادي النصر في دبي، من 25 الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 فريقاً.

وتعد مباراة الكويت الكويتي وأهلي طرابلس، في الثانية ظهر الخميس 25 سبتمبر، أولى مباريات دور المجموعات، على أن تتبع في الرابعة عصراً بلقاء النصر الإماراتي أمام شعب حضرموت اليمني، ثم في السادسة مساءً لقاء القادسية الكويتي أمام حمص الفداء (الوثبة سابقاً) السوري، وفي الساعة الثامنة مساءً لقاء المنامة البحريني أمام الأنطوني اللبناني.

يذكر أن قرعة البطولة، التي جرت الأحد، وضعت النصر في المجموعة الأولى بجوار شعب حضرموت، والقادسية، وحمص الفداء، فيما ضمت المجموعة الثانية الأنطوني، وأهلي طرابلس، والمنامة، والكويت، وليترأس حامل لقب النسخة الماضية العربي القطري المجموعة الثالثة التي تضم كاظمة الكويتي، والسيب العماني، والميناء اليمني، ولتعد المجموعة الرابعة بقمة جماهيرية مرتقبة للجاليتين اللبنانية والسورية، في مجموعة ضمت الحكمة، والوحدة، والبشائر، والريان.