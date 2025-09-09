نهائي «كأس الوطن» لكرة اليد بين شباب الأهلي والشارقة

تتجه أنظار عشاق كرة اليد، في السابعة والربع مساء اليوم، إلى صالة الشيخ راشد بن حمدان في نادي النصر، حين تستضيف لقاء قمة يجمع شباب الأهلي والشارقة، في نهائي «كأس الوطن».

ونجح الفريقان في بلوغ المباراة النهائي، بتخطيهما عقبة الدور نصف النهائي، بفوز الشارقة على النصر (28-22)، وشباب الأهلي على الوصل (26-23).

ويمثل نهائي «كأس الوطن» تكراراً لمواجهة فنية في معظم نهائيات بطولات كرة اليد المحلية للمواسم الماضية.

ويعوّل مدرب شباب الأهلي، وليد بن عمرو، على مجموعة من اللاعبين المواطنين أصحاب الخبرات، يتقدمهم عيسى البناي، ومرزوق أحمد، وحارس المرمى عبدالرحمن خميس، ومن خلفهم المحترفون الأجانب، البرازيلي أكاسيوس مرقص، والجزائري زهير نعيم.

وعلى الطرف الآخر، يطمح المونديالي البرازيلي «تاتا» للقبه الأول مع الشارقة، متكلاً على مزيج من عناصر الخبرة والدماء الشابة، يتقدمهم الدوليان أحمد هلال، وأحمد عبدالله، والحارس محمد إسماعيل، ومن خلفهم المحترفان التونسي مصباح صانعي، والمصري محمود فايز.