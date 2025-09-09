الغساني: فخور بتلقي عرض للاحتراف في الدوري الفرنسي

أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي شباب الأهلي، يحيى الغساني، تلقيه عرضاً رسمياً من أحد أندية الدوري الفرنسي لكرة القدم، للاحتراف في أوروبا لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وقال إنه بالفعل تلقى عرضاً في هذا الخصوص للاحتراف الخارجي من أحد الأندية في الدوري الفرنسي، وإنه فخور بذلك، مشيراً إلى أنه كان مستعداً للذهاب إلى فرنسا والاحتراف، لكن الخطوة لم تتم، نظراً لتأخر الوقت، وغلق باب انتقالات اللاعبين الصيفية في فرنسا، لكن القرار النهائي في هذا الخصوص بيد إدارة نادي شباب الأهلي، لأن لديه عقداً مع النادي.

وأضاف يحيى الغساني لـ«الإمارات اليوم»: «كانت لدي الرغبة في السفر إلى فرنسا، وخوض تجربة الاحتراف خارج الإمارات، لكن الخطوة لم تتم، نظراً لأن النادي كان لديه رأي آخر»، على حد تعبيره.

وأردف الغساني «لم تكن لدي أي مشكلة في السفر للاحتراف الخارجي في فرنسا، لأن هذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها لاعب إماراتي عرضاً للاحتراف الخارجي، وإنما كانت هناك عروض قدمت إلى لاعبين آخرين».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، الشهر الماضي، على لسان أحد مصادرها أن الغساني اقترب من الانتقال إلى نادي أنجيه الفرنسي. ويعد يحيى الغساني من العناصر الشابة التي تتميز بمهارات وإمكانات فنية عالية، ويمثل حالياً أحد العناصر المؤثرة في صفوف المنتخب الإماراتي.

وبشأن حظوظ المنتخب الوطني في التأهل إلى كأس العالم 2026 من خلال خوضه تصفيات الملحق مع كل من قطر وعمان، أكد الغساني أن الحظوظ متساوية بين جميع المنتخبات، مشدداً على أنهم كلاعبين عليهم أن يعطوا كل ما عندهم للمنتخب في المرحلة المقبلة.

وتم استدعاء الغساني من قبل المدرب الروماني أولاريو كوزمين إلى تشكيلة المنتخب التي خاضت المعسكر التدريبي الذي اختتم أمس في دبي استعداداً لخوض مباراتَي عمان وقطر، في أكتوبر المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، وتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام سورية والبحرين.

ولعب الغساني ضمن التشكيلة الأساسية أمام سورية في التجربة الودية الأولى، وسجل من ركلة جزاء الهدف الثاني للمنتخب الذي خرج فائزاً 3-1.