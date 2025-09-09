تأهل باراغواي للمونديال يعيد ذكريات «الأم الراحلة» للاعب العين كاكو

اختلطت مشاعر الفرح بالحزن العميق لدى صانع ألعاب فريق العين، الدولي الباراغواياني أليخاندرو روميرو (كاكو)، وذلك عقب تأهله برفقة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم، المقررة صيف العام المقبل، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ تجددت لديه ذكريات رحيل والدته قبل سنوات.

وكان كاكو، الذي وُلد بمدينة سيوداديلا في الأرجنتين، قد ارتبط ببلد والدته الباراغوايانية ارتباطاً وثيقاً، وهو ما دفعه لاحقاً للحصول على جنسيتها، وارتداء قميص المنتخب الوطني الباراغواياني، ليجعل من كل خطوة في مسيرته الكروية تكريماً لوالدته ووفاءً لذكراها.

وشكّل تأهل باراغواي إلى المونديال لحظة مؤثرة للغاية بالنسبة لصانع الألعاب، الذي نشر عبر حسابه على موقع «إنستغرام» رسالة مؤثرة، أهداها إلى والدته الراحلة، موضحاً أن هذا الإنجاز تحقق من أجلها، وكتب: «أينما كنتِ.. حققناها يا أمي».

وأوضحت صحيفة «إيه بي سي» الباراغوايانية أن كاكو، رغم قلة مشاركاته مع المنتخب، ظل يلبي نداء بلاده قادماً من الشرق الأوسط في كل مرة، وحظي بمحبة زملائه والجماهير بفضل تفاؤله الدائم وابتسامته المشرقة.

وكان نادي العين قد احتفى بتأهل كاكو برفقة منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026، عبر تدوينة نشرها في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، هنأ فيها اللاعب على الإنجاز، علماً بأنه ثالث لاعبي الفريق الذين يضمنون الحضور في المونديال، بعد الكوري الجنوبي بارك يونغ، والمغربي سفيان رحيمي.

ويختتم منتخب باراغواي مشواره في تصفيات أميركا الجنوبية فجر غد أمام بيرو في ليما، في لقاء يُتوقع أن يبدأ فيه كاكو أساسياً في ظل غياب ميغيل ألميرون بداعي الإيقاف، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال مواجهة الإكوادور في الجولة الماضية.

وسيكون صانع الألعاب الباراغواياني مطالباً بالعودة سريعاً إلى الإمارات للمشاركة مع «الزعيم» أمام الوصل في قمة الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، المقررة يوم السبت المقبل على استاد زعبيل.

وعلى صعيد آخر، أعلن نادي العين، عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، عن نفاد الحصة المخصصة لجماهير «الزعيم» في مواجهة «الإمبراطور»، وذلك قبل خمسة أيام كاملة من موعد اللقاء المرتقب، في مؤشر واضح على حجم الأهمية الكبيرة للمباراة.

• كاكو نشر رسالة مؤثرة إلى والدته الراحلة: «أينما كنتِ.. حققناها يا أمي».