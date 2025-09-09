مصفوت يتعاقد مع 5 لاعبين استعداداً لدوري «الهواة»

أعلن نادي مصفوت عن تعاقده مع خمسة لاعبين جدد لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، الذي سينطلق 19 الجاري، ويبرز إلى واجهة تعاقدات مصفوت، المدافع بدر بلال (29 عاماً)، قادماً من حتا، وسبق له اللعب في سبعة أندية هي: الشعب (سابقاً) ودبا الحصن ويونايتد، ودبا والعروبة ومسافي وحتا، ويعد مصفوت ثامن فريق يلعب في صفوفه، كما تعاقد مع الظهير الأيسر المصري سيف عاطف (21 عاماً) قادماً من غلف يونايتد.

وتعاقد أيضاً مع المدافع السنغالي ابراهيما بادجي (28 عاماً) قادماً من غلف يونايتد، إضافة إلى المالي شيخ كيتا (20 عاماً) لاعب ارتكاز حتا السابق، والكونغولي عفان جامباي (24 عاماً) ويلعب كمهاجم.

ويقود تدريبات مصفوت المدير الفني للفريق، راشد عامر، وسيخوض أولى مبارياته في الموسم المقبل مع الوافد الجديد فريق الاتفاق.