محترف الوحدة تاديتش يتصدر أفضل صفقات الأندية

فرضت خمسة وجوه ضمن الصفقات الجديدة، التي أبرمتها أندية المحترفين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حضورها بقوة في انطلاقة الموسم الكروي 2025-2026، بعد أن قدمت أوراق اعتمادها بأرقام مميزة على صعيدَي التسجيل وصناعة الأهداف، بدايةً من الجولتين الافتتاحيتين في دوري «أدنوك»، واستكملت في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وتصدر المشهد لاعب الوحدة، الصربي دوشان تاديتش، القادم من فنربخشة التركي، بعد أن صنع لزملائه في «العنابي» أربع تمريرات حاسمة في كلتا المسابقتين، وتسجيله هدفاً في مرمى عجمان، مساء السبت الماضي، في انتصار فريقه بنتيجة (4-2) في إياب تمهيدي كأس الرابطة.

كما برز لاعب خورفكان، المغربي طارق تيسودالي، القادم من باوك اليوناني، على صعيدَي صناعة وتسجيل الأهداف، بعد أن نجح في وضع بصمته على صعيد الأهداف بتسجيله بالدقيقة 40 في مرمى بني ياس في ذهاب تمهيدي كأس الرابطة في المباراة، التي أقيمت نهاية أغسطس الماضي، وانتهت بالتعادل (2-2)، بجانب صناعته في كلتا المسابقتين ثلاثة أهداف، منها تمريرتان حاسمتان في الدوري ضمنتا له صدارة مشتركة في صناعة الأهداف مع الوافد الجديد لفريق الوصل المدافع البرازيلي هوجو نيتو القادم من بوتافوجو البرازيلي.

وسجل زميل نيتو في الوصل، البرتغالي سيرجينو بيريرا، القادم من فيبورغ الدنماركي، حضوره بقوة في كأس الرابطة، اعتلى من خلالها وفي مباراة واحدة فقط صدارة صانعي الأهداف بثلاث تمريرات حاسمة لزملائه، قادت «الإمبراطور»، السبت الماضي، إلى الفوز على الظفرة (4-2)، بدأها سيرجينو في الدقيقة 65 بمراوغته ثلاثة من مدافعي الظفرة قبل تمريره الكرة لطحنون الزعابي الذي سجل هدف التعادل (2-2)، واتبعت في الدقيقة 68 بتمريرة عميقة داخل منطقة الجزاء لماليوس سالدانها الذي سجل ثالث الأهداف، وتكرر السيناريو ذاته بتمريرة عرضية من سيرجينو لماليوس أثمرت عن الهدف الرابع.

وعلى صعيد الصفقات الجديدة للاعبين المواطنين، برز اسم لاعب النصر زايد الزعابي القادم من نادي الجزيرة، بعد أن لعب دوراً حاسماً في دعم فريقه للفوز على كلباء بهدف دون رد في أولى جولات الدوري، حيث صنع في الدقيقة 56 هدف المباراة الوحيد لزميله غوستافو أليماو.