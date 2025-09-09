«الأولمبي» يواجه إيران.. والتعادل يكفي للتأهل إلى نهائيات آسيا

يبحث المنتخب الأولمبي لكرة القدم - خلال المواجهة الحاسمة التي تجمعه مع نظيره الإيراني في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي - عن بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة التاسعة، إذ يدخل المنتخب الأولمبي المباراة بفرصتَي الفوز أو التعادل، لأنه يتفوق على إيران بفارق خمسة أهداف، في حين يلتقي منتخبا هونغ كونغ وغوام، في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، على الملعب ذاته في مباراة تحصيل حاصل فقط، بعدما تلقى كل منهما خسارتين، وودع كلاهما المنافسة، وتقام نهائيات آسيا تحت 23 سنة في السعودية يناير 2026.

ويخوض «الأبيض» الأولمبي الذي يتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد المباراة بطموحات كبيرة ومعنوية عالية في أعقاب تصدره المجموعة بعد فوزين متتاليين على منتخبي غوام بـ13 هدفاً وهونغ كونغ بهدفين دون رد.

وسجل المنتخب الأولمبي 15 هدفاً في مباراتين ولم تتلقَّ شباكه أي هدف، فيما سجل المنتخب الإيراني 10 أهداف دون أن تتلقى شباكه أي هدف أيضاً، ما يؤشر إلى مباراة قوية وتنافسية بين المنتخبين اليوم.

ويتوقع أن يخوض الأولمبي المباراة بالتشكيلة نفسها التي خاض بها مباراته الأخيرة أمام هونغ كونغ، مع إمكانية إحداث بعض التغييرات البسيطة من قبل مدرب المنتخب، الأوروغوياني مارسيلو برولي، إذ ينتظر أن يدفع المدرب بتشكيلة تضم كلاً من: الحارس خالد توحيد، وفي الدفاع أحمد مال الله ويوسف المرزوقي وريتشارد أكونور ومنصور صالح المنهالي، وفي الوسط مطر زعل وسولومون سوسو وحازم عباس ومنصور سعيد المنهالي، وفي الهجوم مايد الكاس وجونيور نيداي.

وعلى صعيد منتخب إيران، الذي يقوده المدرب أوميد رضا، فإنه يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، من بينهم مهدي جعفري وأمير محمدي وكاسرا طاهري.

كما أن المنتخب الإيراني لن يكون صيداً سهلاً في المباراة، خصوصاً بعدما حقق أيضاً الانتصار في مباراتيه الماضيتين، أمام كل من هونغ كونغ بأربعة أهداف نظيفة، وأمام غوام بستة أهداف من دون رد، إذ يسعى هو الآخر لحصد بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، وتسود أوساط المنتخب الأولمبي روح معنوية عالية وإصرار على تحقيق الفوز في هذه المباراة وبلوغ النهائيات عن جدارة واقتدار لاسيما بعد المستوى الفني المميز الذي قدمه المنتخب خلال مباراتيه السابقتين أمام غوام وهونغ كونغ.

ووفقاً لنظام البطولة فإنه يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات المختلفة.