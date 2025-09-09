مباريات اليـوم
تصفيات كأس العالم - إفريقيا
بوركينا فاسو - مصر 20:00
جنوب إفريقيا - نيجيريا 20:00
توغو - السودان 20:00
الكونغو الديمقراطية - السنغال 20:00
تصفيات كأس العالم - أوروبا
أذربيجان - أوكرانيا 22:45
فرنسا - آيسلندا 22:45
أرمينيا - إيرلندا 22:45
المجر - البرتغال 22:45
صربيا - إنجلترا 22:45
تصفيات آسيا تحت 23
الإمارات - إيران 21:30
هونغ كونغ - غوام 18:30
ودية
الأردن - الدومينيكان 21:00
ويلز - كندا 22:45
