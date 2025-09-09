مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

بوركينا فاسو - مصر 20:00

جنوب إفريقيا - نيجيريا 20:00

توغو - السودان 20:00

الكونغو الديمقراطية - السنغال 20:00

تصفيات كأس العالم - أوروبا

أذربيجان - أوكرانيا 22:45

فرنسا - آيسلندا 22:45

أرمينيا - إيرلندا 22:45

المجر - البرتغال 22:45

صربيا - إنجلترا 22:45

تصفيات آسيا تحت 23

الإمارات - إيران 21:30

هونغ كونغ - غوام 18:30

ودية

الأردن - الدومينيكان 21:00

ويلز - كندا 22:45

تويتر