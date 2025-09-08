ياسر حسن: الحكم ظلمني.. و«التمثيل ليس من عاداتي»

قال لاعب كلباء، ياسر حسن، إنه تعرّض لظلم كبير من قبل الحكم البلغاري، جورجي كاباكوف، الذي أدار مباراة فريقه مع العين في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، التي انتهت لمصلحة العين بركلات الترجيح 3-1، وتعرّض فيها اللاعب للطرد في الدقيقة 90+10، موضحاً أنه حصل على بطاقتين صفراوين غير مستحقتين، على حد قوله.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الحكم لم يحتسب ضربة جزاء لفريقنا، رغم أن الحالة واضحة للعيان وقبل دقيقة من نهاية المباراة بعد تعرّضي للعرقلة في داخل منطقة الجزاء، ولو أنها احتُسبت لكنا المتأهلين»، وتابع: «الحكم أيضاً احتسب ضدي حالة تمثيل، وأنا أُدرك القوانين واللوائح جيداً، وهذا ليس من عاداتي، إذ لم تُسجل عليّ حالة مماثلة سابقاً، وأشعر بارتياح شديد بعد أن تطرق المحللون إلى أن الحالة ترتقي لأن تكون ضربة جزاء، ولم تكن تمثيلاً في السقوط، لكني في النهاية تعرّضت لنيل بطاقة صفراء مؤثرة، وفريقي ضاعت عليه فرصة الفوز».

وتطرق ياسر حسن إلى البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها، قائلاً: «تعرّضت للضرب من لاعب العين، يوسف سليمان وأنا ملقى على الأرض خارج الملعب، في وقت لم أفعل له أي شيء بقدر إبعاده عني، لكي لا يتأزم الموقف، رغم أنه سدد الكرة من الخلف إلى ظهري، وفوجئت لاحقاً بالبطاقة الحمراء تُشهر في وجهي، ما حدث لم ينصف كلباء».