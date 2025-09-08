مورايس: الوحدة «الأقل حظاً» في المنافسة على «كأس المحترفين»

كشف مدرب الوحدة، البرتغالي خوسيه مورايس، أن فريقه يملك الحظوظ الأقل في منافسات كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، مقارنة ببقية الفرق التي بلغت الدور ربع النهائي من المسابقة، وهي: العين، والجزيرة، والشارقة، وشباب الأهلي، والنصر، والوصل، وخورفكان.

وقال مورايس لـ«الإمارات اليوم»: «نخوض منافسات البطولة بعناصر شابة، بسبب الغيابات الكثيرة في الفريق، ما بين الانضمام إلى المنتخب الأول والأولمبي، ووجود لاعبين دوليين في الفريق يلعبون في منتخبات أخرى، هذا الأمر يتسبب في صعوبات كثيرة تواجه الفريق في بعض المباريات، على سبيل المثال لعبنا مباراة عجمان في ظل غياب خط الدفاع بالكامل، لوجوده في تشكيلة المنتخب الأول بمعسكره الحالي في دبي».

وأضاف: «بالطبع كنت أتمنى أن نلعب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالفريق كاملاً، وهذه المرة الأولى لي في التدريب التي أقود فيها فريقاً ينقصه كل هذا العدد من اللاعبين، ورغم ذلك فإننا أظهرنا شخصية قوية في مباراة عجمان، واستطعنا أن نجتازها بفوز مستحق».

وكان الوحدة تمكن من قلب الطاولة على «البرتقالي» 4-2، بعدما كان متأخراً بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي لمواجهة خورفكان.

وتابع: «الحقيقة الواضحة لي أن هذه المسابقة تمنح اللاعبين الشباب فرصة ثمينة لاكتساب الخبرة والمشاركة في أجواء تنافسية قوية، في ظل غياب بعض العناصر كما قلت سابقاً، صحيح أن هذا الأمر يجعل المنافسة غير متوازنة في بعض الأحيان، لكنه بالنسبة لنا فرصة مثالية لتطوير أفراد المجموعة الحالية واختبار قدراتهم».

وأكمل: «هذه التجربة مهمة جداً، وأعتقد أن الفريق استفاد منها بشكل كبير، الجدول المضغوط قد يكون تحدياً، لكنه في المقابل يُجهّز اللاعبين للمباريات الكبيرة المقبلة، ما قدمناه أمام عجمان يعزّز ثقتنا، ويؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح».

وعن مباراة عجمان، قال خوسيه مورايس: «سعيد بالانتصار الذي حققه فريقي على فريق قوي، وهذا يعكس قوة شخصية اللاعبين وروحهم القتالية»، موضحاً: «عندما تعادلنا في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، أدركنا أن مواجهة الإياب لن تكون سهلة، خصوصاً أننا اعتمدنا على فريق شاب لايزال في طور التطور والتحسن، لكن ثقتنا كانت عالية جداً بهؤلاء اللاعبين، ورغم البداية الصعبة بتلقي هدفين، فإننا تمكنا من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، وفي النهاية نجحنا في قلب النتيجة والانتصار برباعية».

وأضاف: «هذا الفوز يعكس شخصية الفريق الكبيرة، والعمل الجماعي الذي يقوم به اللاعبون، أتوجه بالتهنئة لهم على المجهود الكبير الذي بذلوه، وعلى العزيمة التي ظهرت بوضوح حتى الدقائق الأخيرة».

خوسيه مورايس:

• الفوز على عجمان يعكس شخصية الفريق الكبيرة والعمل الجماعي الذي يقوم به اللاعبون.