«الأولمبي» على بُعد نقطة من نهائيات آسيا

اقترب المنتخب الأولمبي لكرة القدم من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة بعدما حقق، أول من أمس، انتصاره الثاني على التوالي على حساب نظيره منتخب هونغ كونغ بهدفين من دون مقابل، سجلهما جونيور ندياي وعلي المعمري، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات، المقررة يناير المقبل، في السعودية، ليتصدر بذلك «الأبيض الأولمبي» مجموعته بالعلامة الكاملة بفارق الأهداف عن نظيره الإيراني الذي يتساوى معه برصيد ست نقاط لكل منهما، بعدما حقق الأخير الفوز أيضاً على كلّ من هونغ كونغ وغوام في الجولتين الأولى والثانية، وكان المنتخب حقق فوزاً تاريخياً في الجولة الأولى على منتخب غوام بـ13 هدفاً من دون رد، ويختتم مشواره في التصفيات بمواجهة حاسمة أمام نظيره الإيراني غداً، إذ يحتاج إلى نقطة واحدة فقط، لحصد بطاقة التأهل.

من جهته، قال لاعب المنتخب، يوسف أحمد سعيد، في تصريحات صحافية: «سنعمل بكل قوة لحسم بطاقة التأهل»، مضيفاً أن «اللاعبين ينفذون تعليمات المدرب الأوروغوياني، مارسيلو برولي، بحذافيرها».

ووفقاً لنظام البطولة يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11 بالتصفيات الآسيوية، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في كل مجموعة.