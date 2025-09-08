مباريات اليـوم
ودية
الإمارات - البحرين 20:15
الكويت - سورية 14:00
ماليزيا - فلسطين 14:00
إندونيسيا - لبنان 17:30
التشيك - السعودية 21:15
تصفيات كأس العالم (أوروبا)
بيلاروسيا - أسكتلندا 22:45
اليونان - الدنمارك 22:45
كوسوفو - السويد 22:45
سويسرا - سلوفينيا 22:45
كرواتيا - الجبل الأسود 22:45
تصفيات كأس العالم (إفريقيا)
زامبيا - المغرب 17:00
غينيا الاستوائية - تونس 17:00
غينيا - الجزائر 20:00
غينيا بيساو - جيبوتي 20:00
غانا - مالي 23:00
ليبيا - إسواتيني 23:00
