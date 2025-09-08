مباريات اليـوم

ودية

الإمارات - البحرين 20:15

الكويت - سورية 14:00

ماليزيا - فلسطين 14:00

إندونيسيا - لبنان 17:30

التشيك - السعودية 21:15

تصفيات كأس العالم (أوروبا)

بيلاروسيا - أسكتلندا 22:45

اليونان - الدنمارك 22:45

كوسوفو - السويد 22:45

سويسرا - سلوفينيا 22:45

كرواتيا - الجبل الأسود 22:45

تصفيات كأس العالم (إفريقيا)

زامبيا - المغرب 17:00

غينيا الاستوائية - تونس 17:00

غينيا - الجزائر 20:00

غينيا بيساو - جيبوتي 20:00

غانا - مالي 23:00

ليبيا - إسواتيني 23:00

