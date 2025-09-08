منتخب الترايثلون يشارك في البطولة العربية الإفريقية

يشارك المنتخب الوطني للترايثلون في منافسات البطولة العربية الإفريقية، المقررة في 25 سبتمبر الجاري، بمدينة الجلالة المصرية، بمشاركة نخبة من الأبطال.

وخاض المنتخب الوطني، أمس، منافسات سباق أكواثلون الشارقة، الذي أُقيم في منطقة الحمرية، وتصدر منافسات السباق يوسف الهناي في فئة الـ«سبرينت» بزمن قدره 30 دقيقة و22 ثانية، وآنا لورا دافيدا شتاين فئة السيدات بزمن 37 دقيقة و43 ثانية.

وأُقيمت منافسات السباق بتنظيم مشترك من اتحاد الإمارات للترايثلون، ومجلس الشارقة الرياضي.