بقيادة علياء.. «فريق 2050» يشارك في بطولة العالم لـ «الفورمولا 4»

غادر «فريق 2050» إلى مدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 4»، المقررة بمدينة فيفيروني، يومي السبت والأحد المقبلين.

ويقود «فريق 2050» المتسابقة الإماراتية، علياء عبدالسلام فيروز، أول امرأة عربية وإماراتية تشارك في هذه البطولة العالمية.

وتحظى علياء برعاية برنامج مبادلة للتميّز، إلى جانب دعم لوجستي متكامل من شركة نيرفانا للسياحة والسفر، ورعاية صحية من عيادات استيتيك، ما يعكس التكامل المؤسسي في تمكين الكفاءات الإماراتية وصقل مواهبها في المحافل الدولية.

وأكّدت علياء في تصريحات صحافية أن هذه المشاركة تُمثّل محطة فارقة في مسيرتها الرياضية، وتُجسّد حجم الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، لافتة إلى أنها تهدف إلى تمثيل الدولة بأفضل صورة، ورفع علم الإمارات على منصات البطولات العالمية.

ويضم الوفد الفني والإداري للفريق عدداً من الكفاءات بقيادة مدير الفريق، فرودي سوندسدال، والمدير الفني، بيير سترالسند، ونينا سوندا، إلى جانب الطاقم المساعد، إذ يواصل الفريق استعداداته عبر معسكر تدريبي مُكثّف في إيطاليا قبل انطلاق المنافسات.