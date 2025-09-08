«سلة النصر» بمجموعة متوازنة في البطولة العربية

أجرى الاتحاد العربي لكرة السلة، أمس، قرعة النسخة الـ37 من البطولة العربية للأندية، المقرر إقامتها في دبي على صالة نادي النصر خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 من أبرز الأندية على صعيد المنطقة العربية.

وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة وقوية، بعد أن أوقعت النصر صاحب الضيافة في المجموعة الأولى بجوار فريق حمص الفداء السوري، وشعب حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي، فيما ضمت المجموعة الثانية الأنطوني اللبناني، وأهلي طرابلس الليبي، والمنامة البحريني، والكويت الكويتي.

وجاء حامل اللقب فريق العربي القطري في المجموعة الثالثة، بجوار كاظمة الكويتي، والسيب العُماني، والميناء اليمني، ولتضم المجموعة الرابعة: الحكمة اللبناني، والوحدة السوري، والريان القطري، والبشائر العُماني.

وشهدت النسخة الحالية تعديلاً في لائحة اللاعبين الأجانب، إذ سيسمح لكل فريق بتسجيل ثلاثة محترفين بدلاً من أجنبيين ولاعب عربي، ما يُعزّز المنافسة الفنية.