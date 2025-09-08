منصور البلوشي: دوري «الأولى» لا يقل فنياً عن «المحترفين»

شدد لاعب دبا الحصن الحالي وكلباء سابقاً، منصور البلوشي، على أن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «قوي ومن الصعب التكهن بنتائجه»، خصوصاً بعد انضمام فرق الشركات، مشيراً إلى أن الأداء الذي يقدمه اللاعبون في البطولة لا يقل بقيمته الفنية عن دوري المحترفين، ما جعله وجهة لانضمام أفضل اللاعبين إلى صفوف الأندية الـ15 المنافسة على الصعود للأضواء.

وقال البلوشي (34 سنة) لـ«الإمارات اليوم»: «انضممت في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف فريق دبا الحصن، وهدفي معه الفوز بلقب الدوري، والصعود معه لدوري المحترفين، ليصبح بذلك ثالث صعود في سجلي الشخصي، بعد أن تمكنت من الصعود في موسمين مختلفين مع نادي كلباء».

وأوضح: «فريق دبا الحصن خاض معسكراً تدريبياً ناجحاً في مصر، ولعب أربع مباريات ودية، فاز في ثلاث، وتعادل مع الزوراء العراقي في مباراة قوية، رغم كونها ودية».

وأضاف: «تغير دوري الدرجة الأولى عن السابق عندما كان يعتمد على اللاعب السوبر الذي بإمكانه أن يكون مؤثراً، وأصبح اللعب الجماعي بالكرة الشاملة هو الأسلوب الفني المعتمد، فالبطولة تطورت كثيراً، ولم يعد هناك فارق فني كبير مع المحترفين، وأعتقد أن الفريق الأكثر انسجاماً بين لاعبيه وتقارب مستوياتهم سيكون الأبرز في المنافسة على الصعود».

وأكمل: «تقارب المستويات الفنية للأندية سيجعل الموسم المقبل لدوري الأولى شديد القوة تنافسياً».

وأضاف: «سعيد بالانضمام لفريق دبا الحصن، بقيادة المدرب المصري طارق السيد، ودوري مع الفريق لا يقتصر على اللعب فقط، وإنما تقديم الخبرة التي تعلمتها من خلال اللعب في ستة أندية سابقاً ليستفيد منها اللاعبون الشباب، وأشعر بسعادة كبيرة لذلك».

وكشف البلوشي أنه يتابع أداء ونتائج الفرق التي سبق أن لعب في صفوفها بدوري المحترفين، وهي كلباء ودبا وعجمان وحتا، خلال مشاركتها في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، متمنياً لها تحقيق النجاح في طموحها.

وكان البلوشي قد خاض مباراتين وديتين مع المنتخب الوطني في عام 2021، كما لعب مع أندية الشعب (سابقاً) والعربي.

منصور البلوشي:



• بطولة الدرجة الأولى قوية، ومن الصعب التكهن بنتائجها، خصوصاً بعد انضمام فِرَق الشركات.