بالأرقام.. الوصل يُحلّق فوق الجميع في كأس رابطة المحترفين

كشفت إحصاءات الدور الأول من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) عن مجموعة من النتائج والأرقام اللافتة، بعد أن اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من دون مفاجآت بصعود القوة التقليدية.

وأكد الوصل أنه «ماكينة أهداف»، كما تصدّر قائمة الأكثر استحواذاً وتمريراً، في حين قدم الظفرة نسخة للنسيان، بعدما اهتزت شباكه تسع مرات، في حين بقي هجوم دبا صامتاً دون أهداف.

وأظهرت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» من مباريات الدور الأول، تفوّق الوصل في معدل الاستحواذ بنسبة 62.2%، متقدماً على النصر (60.5%)، والعين (59.3%)، كما تصدّر «الإمبراطور» قائمة الأكثر تمريراً بـ1029 تمريرة من أصل 9813 تمريرة في المباريات، بينها 369 تمريرة في ملعب المنافس، متقدماً على النصر (830 تمريرة)، والعين (811 تمريرة).

واعتلى «الأصفر» كذلك صدارة قائمة الأكثر تسجيلاً بتسعة أهداف، يليه الوحدة بخمسة، بينما سجل كل من النصر، والظفرة، وعجمان، وخورفكان، والشارقة، ثلاثة أهداف فقط، واللافت أن العين اكتفى بهدف وحيد، ومع ذلك تأهل إلى الدور الثاني بركلات الترجيح على حساب كلباء.

ورغم خروجه المبكر، كان دبا الأكثر تسديداً على المرمى بواقع 12 تسديدة، من دون أن ينجح في هز شباك الشارقة، فيما جاء الوحدة ثانياً بتسع تسديدات، وتساوى الجزيرة والعين والوصل والشارقة في المركز الثالث بثماني محاولات.

وشهد الدور الأول بعض الأرقام المميزة، حيث سجّل مهاجم عجمان وليد أزارو للمرة الأولى في 10 مباريات أمام الوحدة بجميع المسابقات، فيما لم تتجاوز الفترة الزمنية بين هدفَي عجمان في مرمى الوحدة 111 ثانية، كما جاءت أربعة من آخر خمسة أهداف سجلها السوري عمر خريبين مع الوحدة من ركلات جزاء.

وواصل النصر سجله المثالي في الدور الأول بتخطي هذه المرحلة في جميع مشاركاته الخمس، بينما ابتسمت ركلات الترجيح للعين للمرة الثانية في تاريخه بالمسابقة على حساب كلباء، بعد نسخة 2023-2024 حين أقصاه في نصف النهائي، وبدوره حقق الوصل إنجازاً تاريخياً بستة انتصارات متتالية على أرضه في البطولة، وذلك للمرة الأولى.

وحافظ الشارقة على مقعده في ربع النهائي للموسم الرابع توالياً، مستفيداً من تألق لاعبه البرازيلي إيغور كورونادو، الذي أسهم في ثمانية أهداف (خمسة سجلها وثلاثة صنعها) خلال تسع مباريات في كأس الرابطة.

أما خورفكان فبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد موسمي 2020-2021 و2022-2023، مع استمرار بصمة مهاجمه المغربي طارق تيسودالي، الذي أسهم بثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 16 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري وكأس الرابطة.

نتائج الدور الأول

وكان الوصل قد حجز مقعده في ربع النهائي بجدارة، عقب تجديد انتصاره على الظفرة 4-2 ليؤكد تفوقه بمجموع 9-3 بعد فوزه الكبير ذهاباً 5-1، فيما تأهل العين على حساب كلباء بركلات الترجيح 3-1 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي (1-1 ذهاباً)، أما النصر فقد عبر إلى الدور ذاته بفوزه على البطائح 3-2 في الإياب بعد تعادل سلبي ذهاباً.

من جهته، لم يجد الشارقة صعوبة في تجاوز دبا، إذ كرر انتصاره 2-صفر بعد فوزه ذهاباً بهدف نظيف ليعبر بمجموع 3-صفر، وحسم خورفكان مواجهته مع بني ياس بفوز 1-صفر إياباً عقب تعادل 2-2 ذهاباً، ليصعد بمجموع 3-2، أما الوحدة فقد أقصى عجمان بعدما تفوق عليه 4-2 إياباً إثر تعادل 1-1 ذهاباً، ليبلغ ربع النهائي بمجموع 5-3.

مواجهات ساخنة

وتشهد مواجهات الدور ربع النهائي ثلاث قمم وُصفت بـ«النهائيات المبكرة»، إذ يخوض شباب الأهلي «الوصيف» مواجهة نارية أمام جاره النصر، بينما يواجه الشارقة فريق العين في المسار الأول، فيما تجمع القمة الأخرى الجزيرة «حامل اللقب» بالوصل، ويقابل الوحدة فريق خورفكان في المسار الثاني.

مواجهات ربع النهائي

المسار الأول

شباب الأهلي - النصر

الشارقة - العين

المسار الثاني

الجزيرة - الوصل

الوحدة - خورفكان

• الوصل خطف الأنظار في الدور الأول.. وتصدّر قائمة الأكثر استحواذاً وتمريراً وأهدافاً.

• الشارقة حجز مقعده في ربع النهائي، للموسم الرابع على التوالي، مستفيداً من تألق إيغور كورونادو.