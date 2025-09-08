6 نجوم يُمثّلون «ألعاب القوى البارالمبية» في مونديال الهند

تستعد «ألعاب القوى البارالمبية» الوطنية في الإمارات لإعادة مشاهد الإنجازات المميّزة في البطولات الكبرى، مع إعلان المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية في الهند، خلال الفترة من 22 سبتمبر الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل.

ووقع الاختيار على ستة لاعبين ولاعبات لتمثيل الدولة في البطولة، وإقامة معسكر إعداد في تونس من الأول إلى 19 سبتمبر الجاري، للاستعداد بشكل مميّز.

وتُعدّ الإمارات نموذجاً رائداً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز قدراتهم، وتنمية مهاراتهم، بوجود أكثر من 600 رياضي يتوزعون على ثمانية أندية متخصصة، ويحققون إنجازات بارزة عالمياً في رياضات مختلفة، من بينها ألعاب القوى، لمواكبة التطور العالمي في الرياضات المختلفة.

وحققت اللجنة البارالمبية الإماراتية نجاحات مميّزة، خلال مشاركاتها المستمرة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، بما يُجسّد الجهود الكبيرة التي تضطلع بها في الاهتمام برعاية ودعم الأبطال، واكتشاف المواهب، وتوفير متطلبات التميّز لهم، وتأكيد قدراتهم التنافسية.

وأسهمت الشراكات النوعية مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية في تنفيذ برامج متطورة، وتبني مبادرات رائدة، للارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتوفير منظومات تدريب وتأهيل متطورة، كان لها أثرها المستدام في تمكينهم من المهارات والقدرات التنافسية، ووصولهم إلى منصات التتويج بأفضل النتائج العالمية.

ويخضع اللاعبون واللاعبات لبرامج إعداد متطورة، وتأهيل مُكثّف في عدد من الدول العربية والقارية والأوروبية، لمساعدتهم على الاستعداد بالشكل المطلوب، وضمان وصولهم إلى مستويات الجاهزية الكاملة للمشاركة في البطولات، والمنافسة على الألقاب، ضمن استراتيجية متكاملة تُعزّز مكانة دولة الإمارات في ترسيخ الاهتمام والرعاية لفئة أصحاب الهمم في الرياضات البارالمبية المختلفة.

وشهدت الدورات البارالمبية الكثير من الإنجازات لأبطال دولة الإمارات في ألعاب القوى البارالمبية، ورفع علم الدولة على منصة التتويج، إذ كانت البداية مع الألعاب البارالمبية في سيدني عام 2000، بحصد أربع ميداليات، بواقع ثلاث فضيات وبرونزية، تلتها الألعاب البارالمبية في أثينا عام 2004، بحصد أربع ميداليات، تضمنت ذهبية، وفضية، وبرونزيتين.

وتواصلت الإنجازات في الألعاب البارالمبية في بكين عام 2008، بحصد فضية، ثم ارتفع عدد الميداليات إلى ثلاث ميداليات في الألعاب البارالمبية في لندن عام 2012، بحصد ثلاث ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، بينما شهدت الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، إحراز سبع ميداليات تضمنت ذهبيتين، وأربع فضيات، وبرونزية، كما شهدت الألعاب البارالمبية في طوكيو عام 2020، حصد 3 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.

وقال الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية ذيبان المهيري: «إن بطولة العالم لألعاب القوى في الهند، تُعدّ منصة جديدة للمنافسة على الألقاب، وتأكيد تفوق أبناء وبنات الإمارات في المنافسات المختلفة».

وأوضح أن «تاريخ البطولات البارالمبية شاهد على تميّز أبطال الإمارات، من خلال المستويات المميّزة، والإنجازات، والصورة المشرفة عن تميّز دولة الإمارات في رعاية أصحاب الهمم، وتمكينهم من المهارات التنافسية في الألعاب المختلفة».