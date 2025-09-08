تجربة ذهبية للمنتخب أمام «بطل الخليج» اليوم

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم في الساعة ٠٨:١٥ من مساء اليوم، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، مواجهة ودية خليجية قوية أمام نظيره البحريني «بطل كأس الخليج»، خلال النسخة الأخيرة، في «البروفة» الأخيرة قبل خوض مباراتيه أمام منتخبَي عمان وقطر، في أكتوبر المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وسيختتم «الأبيض»، غداً، معسكره الداخلي الحالي في دبي، الذي بدأه في 25 أغسطس الماضي، وخاض خلاله تدريبات يومية على ملعب نادي ضباط شرطة دبي.

وكان آخر لقاء جمع منتخبي الإمارات والبحرين، في يونيو 2024، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وانتهى بالتعادل 1-1.

وتُعد المباراة فرصة ذهبية لمدرب المنتخب، الروماني أولاريو كوزمين، لاختبار أسلوب اللعب والتشكيلة المناسبة التي سيواجه بها منتخبَي عمان وقطر، بجانب الوقوف على مدى جاهزية لاعبيه من الجوانب كافة، الفنية والبدنية والذهنية.

وتُعد المباراة التجربة الودية الأخيرة للمنتخب، في وقت يحرص كوزمين على معالجة الأخطاء والثغرات الدفاعية التي كشفتها مباراة المنتخب الأخيرة أمام سورية، التي انتهت لمصلحته 3-1.

وكان كوزمين أكد خلال تصريحات صحافية عقب مباراة سورية، أنه سيخوض مباراة اليوم أمام البحرين بتشكيلة مختلفة عن تلك التي خاض بها مباراة سورية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة، بهدف الوقوف على مستوياتهم الفنية، ومدى جاهزيتهم البدنية والفنية والذهنية.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، فإن المنتخب سيعود إلى التجمع مجدداً في الثاني من أكتوبر المقبل، خلال معسكر داخلي ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لملحق المونديال، لكن دون أن يخوض خلاله أي مباراة ودية حتى موعد مباراتي عمان وقطر في 11 و14 أكتوبر المقبل على التوالي.

وتتسم المواجهات بين منتخبي الإمارات والبحرين دائماً بالندية والقوة والإثارة، سواء كانت ودية أو رسمية.

في المقابل، فإن المنتخب البحريني يستعد هو الآخر لخوض الاستحقاقات المقبلة، إذ خاض أخيراً، تجربة ودية قوية أمام نظيره القطري في الدوحة انتهت بالتعادل 2-2.

