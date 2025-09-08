فوز كوريا الجنوبية على أميركا استعداداً لكأس العالم

تغلبت كوريا الجنوبية على أميركا 2-0، في مباراة ودية بنيو جيرسي ضمن إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم المقررة في أميركا والمكسيك وكندا صيف عام 2026، وتألق في المباراة مهاجم كوريا الجنوبية ونادي لوس أنجلوس إف سي الأميركي هيونغ-مين سون، الذي سجل هدفاً وصنع آخر، وافتتح سون التسجيل في الدقيقة 18 بتسديدة بيسراه من زاوية ضيقة، قبل أن يمرر كرة حاسمة ليضيف لي دونغ-غيونغ الثاني بكرة بكعبه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، وأعرب مدرب المنتخب الأميركي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، عن أسفه لنتيجة المباراة بقوله: «كنا أفضل من كوريا الجنوبية، لكن عندما لا ننهي الهجمات تصبح الأمور معقدة».