النصر بمجموعة متوازنة في البطولة العربية لكرة السلة

أجرى الاتحاد العربي لكرة السلة، اليوم الأحد، قرعة النسخة الـ37 من البطولة العربية للأندية، المقرر إقامتها في دبي على صالة نادي النصر خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري، وحتى السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 من أبرز الأندية على صعيد المنطقة العربية.

وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة وقوية، بعد أن أوقعت النصر صاحب الضيافة في المجموعة الأولى إلى جانب فريق حمص الفداء السوري، وشعب حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي، فيما ضمت المجموعة الثانية الأنطوني اللبناني، وأهلي طرابلس الليبي، والمنامة البحريني، والكويت الكويتي.

وجاء حامل اللقب فلريق العربي القطري في المجموعة الثالثة، بجوار كاظمة الكويتي، والسيب العماني، والميناء اليمني، ولتضم المجموعة الرابعة الحكمة اللبناني، والوحدة السوري، والريان القطري، والبشائر العماني.

وشهدت النسخة الحالية تعديلًا في لائحة مشاركة اللاعبين الأجانب، إذ سيسمح لكل فريق بتسجيل ثلاثة لاعبين محترفين بدلًا من النظام السابق الذي كان يقتصر على لاعبين أجنبيين ولاعب عربي، ما يعزز المنافسة الفنية ويرفع من مستوى الإثارة.

ويُعقد الاجتماع الفني للبطولة في دبي قبل يوم واحد من انطلاق المنافسات، لتحديد كل التفاصيل الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمباريات وآليات التحكيم.